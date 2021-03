Macron ordena desclasificar documentos sobre la guerra de Argelia

MOH10. AREl presidente francés Emmanuel Macron durante una conferencia de prensa en Argel (Argelia). EFE/STR/Archivo

París, 9 mar (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha ordenado desclasificar documentos del Ministerio de Defensa hasta 1971, en los que se incluyen los tumultuosos periodos de la descolonización francesa en África, como la guerra de Argelia (1954-1962).

"Decidido a favorecer el respeto por la verdad histórica, el presidente de la República ha escuchado las demandas de la comunidad universitaria para facilitar el acceso a los archivos clasificados con más de 50 años de antigüedad", señaló un comunicado difundido este martes por el Palacio del Elíseo.

La nota de la sede presidencial explica que realizará un procedimiento más ágil de desclasificación; será por dossier y no hoja por hoja.

"Esta decisión tiene como meta acortar los plazos de espera asociados al procedimiento de desclasificación, especialmente respecto a documentos relativos a la guerra de Argelia", añade.

El objetivo es que el trabajo de desclasificación esté listo antes del verano de 2021.

La semana pasada, Macron reconoció, en nombre del Estado francés, que el abogado y militante argelino Ali Boumendjel, muerto en 1957 durante la guerra de Argelia, había sido torturado y asesinado y no se había suicidado. Fue la primera vez que un jefe de Estado francés lo asumía.

La decisión del presidente francés, quien nació en 1977, 15 años más tarde del término del conflicto bélico en Argelia, llegó tras la recepción del informe sobre memoria de la colonización y la guerra en el país magrebí que encargó al historiador Benjamin Stora.

Su actitud reconciliadora, celebrada en Argelia, no está exenta de polémica en Francia, pues aún son muchas las voces que critican estas labores de memoria histórica y denuncian que este tipo de actos son una falta de consideración hacia los soldados franceses que participaron en la guerra.