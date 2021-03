Los Cowboys le dan a Prescott un contrato por cuatro años y 160 millones

En la imagen un registro de Dak Prescott, mariscal de campo de los Cowboys, quien renovó su contrato con el equipo de Dallas en la NFL por cuatro años y 160 millones de dólares. EFE/Mike Stone/Archivo

Frisco (Texas, EE.UU.), 8 mar (EFE).- El suspense sobre el futuro del mariscal de campo estelar Dak Prescott con los Cowboys de Dallas llegó a su final tras conocerse este lunes que el equipo le ha ofrecido un contrato por cuatro años y 160 millones de dólares, incluidos 126 que estarán garantizados.

El acuerdo, que técnicamente es por seis años, pero se anula a cuatro para ayudar a Dallas contra el tope salarial, puede valer hasta 164 millones de dólares.

Además, el bono que recibirá Prescott en el momento de la firma será de 66 millones de dólares, el más alto en la historia de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), con 75 millones pagaderos en el primer año y las primeras tres temporadas del acuerdo promedian 42 millones de dólares anuales.

Le siguen los mariscales de campo Russell Wilson (Seattle) con 65 millones de dólares; Aaron Rodgers (Green Bay), 57,5; Matthew Stafford (Los Angeles Rams), 50 millones; Matt Ryan (Atlanta), 46,5 millones; Joe Flacco (New York Jets), 40 millones y el defensivo Aaron Donald (Rams), 40 millones de dólares.

Los Cowboys anunciaron que habían acordado un contrato con Prescott, pero no revelaron los términos y esperan que el mariscal estelar ahora le pueda dar un título de Super Bowl que no consiguen en 25 años.

Los Cowboys colocarán la etiqueta de franquicia en Prescott el martes como un asunto de procedimiento y el miércoles harán el anuncio oficial durante una conferencia de prensa.

El tope salarial de Prescott para la temporada del 2021 será de 22,2 millones de dólares, en lugar de los 37,7 millones que tendría con jugador franquicia, un ahorro de 15,5 millones de dólares contra el tope salarial.

Antes de llegarse al acuerdo, ambas partes han mantenido un largo proceso de negociaciones que se ha extendido durante tres temporadas bajas, a pesar que siempre dijeron que no tenían más objetivo que mantener la relación laboral por mucho tiempo.

Prescott, quien cumplirá 28 años en julio, viene de una fractura compuesta y dislocación de su tobillo derecho que sufrió en la victoria de la Semana 5 contra los Giants de Nueva York en octubre, pero se predijo que se recuperará por completo en la temporada baja.

El camino hacia el acuerdo se complicó por las extensiones firmadas por los compañeros del sorteo universitario del 2016 Jared Goff y Carson Wentz en el 2019, el último año de un acuerdo de negociación colectiva y la falta de voluntad de cualquiera de las partes para ceder en lo que querían en términos de duración del contrato, con cinco o seis años del equipo por cuatro de Prescott.

Los Cowboys se han perdido los playoffs en tres de las últimas cuatro temporadas.

La ausencia de Prescott en el 2020, sin embargo, mostró cuán integral es él para su éxito. Antes de lastimarse, lanzó para 1.856 yardas con nueve anotaciones y cuatro interceptaciones en cinco partidos.

La ofensiva de Cowboys avanzó con dificultad durante algunas semanas sin Prescott, anotando un touchdown en tres partidos tras lograr al menos 31 puntos en cuatro de sus primeros cinco encuentros.

En cinco temporadas, Prescott tiene un récord del equipo de siete partidos con pases de 400 yardas y 24 touchdowns terrestres, la mejor marca de un mariscal de campo de los Cowboys.

Es segundo después de Tony Romo en partidos con pase de 300 yardas después de lograrlo en 15 encuentros. Prescott también ha demostrado ser decisivo con 15 series ganadoras.

Seleccionado por los Cowboys en la cuarta ronda del sorteo universitario del 2016, Prescott tiene marca de 42-27 con 17.364 yardas aéreas restantes junto con 106 pases de touchdown y 40 interceptaciones.