Lo nuevo en moda masculina: "broken suits" y joggers con clase

HANDOUT - "Broken suit": el traje moderno permite utilizar colores distintos para la chaqueta y el pantalón, como en esta combinación de Carl Gross. Foto: Tobias Lundkvist/Carl Gross Concept Green/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Cuando todos los hombres de traje vuelvan a las oficinas, no todo será igual. Los especialistas en tendencias de moda aseguran que este tiempo de home office impactará en las modas y los modos de vestirse durante bastante tiempo. Las épocas de los trajes clásicos, de un único color, ha terminado. Si el empleador no se pone firme en que todos deben respetar esa norma tan antigua, lo que más se verá en las calles del centro son los "broken suits". La traducción literal es traje roto, y en concreto significa que las partes del traje son de diferentes colores. Pero no solo eso. "Se puede combinar un traje con un jersey o una textura elastizada y vestir con una camiseta o un buzo de capucha". Eso es el "broken suit" que tanto copará los escaparates a partir de 2021, según apuntan las revistas especializadas. Se verán diversas combinaciones en invierno y en verano, donde el boom serán los blazers con pantalones algo más cortos. Los diseñadores apostarán por otro tipo de materiales: jersey suave, calidades "chino", denim, mil rayas y power stretch. Además, la camiseta blanca seguirá siendo una de las más vistas. ¡Sí! La camiseta blanca simple, sin logotipo ni nada. La alternativa serán las chombas. Y si alguien quiere estar un poco más elegante, la camisa blanca será la mejor elección. Pero hay muchos hombres que no se sienten bien vistiendo un traje o no deben hacerlo. En esos casos el "workwear" es una buena opción. Es una moda que "toma elementos de los trabajadores del estilo de los marineros, de los trabajadores de campo, de sectores metalúrgicos", explica Andreas Rose, asesor de modas en Fráncfort. Los nuevos looks de "workwear" relajados como los pantalones cargo, las "shakets" y las chaquetas Field o, por qué no, los chalecos de pesca serán parte de la moda masculina del verano europeo. Y, por supuesto, también el denim. "El toque de terminación del look se da con un calzado de trabajador sólido, clásico", dice Rose. Pero no acaba ahí. "El límite entre la ropa de trabajo, de deporte y de calle o incluso de sastre desaparece definitivamente", asegura el Instituto de Moda alemán. Da igual si uno se viste con elementos deportivos, de clase o descontracturados, todo se mezcla, todo se combina. No es algo muy novedoso, porque la moda clásica se fue volviendo cada vez más deportiva en los últimos años. O, dicho de otra forma, hace tiempo que la moda masculina deportiva no se usa solo para practicar deportes o para relajarse en el sillón por la noche. También se usa para salir y hasta para trabajar si se la combina con alguna prenda más elegante. La cuarentena, el home officey la costumbre de lucir de un modo más relajado refuerzan esta tendencia, algo así como un "casual chic" super cómodo. Eso sí: "Las nuevas piezas clave se ven relajadas y cool, pero no descuidadas", advierten los expertos. Es decir que no es como el lookcon el que se asociaba antes a los joggers, no es una moda de "haberse dejarse estar". El pantalón jogger se reinventa. Ahora se llama "jogpant" y es de materiales de alta calidad. El asesor de modas Rose asegura que va de la mano de una prenda que hay que tener sí o sí en la próxima temporada, el pantalón palazzo de tiro alto y mangas anchas. ¿Y qué hay de los colores? Suelen ser naturales. Blanco, beige y tonos tierra "revivificados con acentos de pistacho, amarillo claro y turquesa". dpa