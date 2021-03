Levante, cara de la temporada; Valencia, cruz, pero con 2 puntos de distancia

Levante y Valencia disputarán el viernes en el Ciutat de València el derbi valenciano de Primera División en un momento de la temporada en el que a pesar la buena dinámica del equipo local y las dificultades sufridas por el visitante, la distancia en la clasificación es de tan sólo dos puntos. EFE/ Juan Carlos Cárdenas/Archivo

Valencia, 9 mar (EFE).- Levante y Valencia disputarán el viernes en el Ciutat de València el derbi valenciano de Primera División en un momento de la temporada en el que a pesar la buena dinámica del equipo local y las dificultades sufridas por el visitante, la distancia en la clasificación es de tan sólo dos puntos.

Cuando restan doce partidos, un tercio de la competición, para la conclusión del campeonato, el Levante es undécimo con 32 puntos, seguido por el Valencia, duodécimo con 30.

Al margen del historial en la categoría y de la diferencia presupuestaria entre ambos clubes, los dos primeros tercios de la temporada han propiciado muchas más satisfacciones entre los aficionados del Levante que entre los seguidores del Valencia, pero las diferencias entre los respectivos estados de ánimo apenas se apuntan en la tabla.

El buen hacer del equipo de Paco López a lo largo de la temporada ha quedado plasmado en su trayectoria en la Copa del Rey, en la que estuvo muy cerca de llegar a una final que no alcanzó el jueves al perder ante el Athletic Club.

La derrota del domingo en Anoeta ante la Real Sociedad, en el que ha sido probablemente el peor encuentro del equipo en toda la temporada, no ha empañado la sensación de que el momento es bueno.

Es más, durante las últimas semanas en el entorno del club se ha llegado a mirar más con ilusión la parte alta de la clasificación que con preocupación la distancia con los equipos de la zona baja de la tabla.

Las victorias a domicilio ante Real Madrid y Atlético de Madrid y el fútbol definido de un grupo capaz de aprovechar al contragolpe una buena parte de las ocasiones generadas, han provocado que la temporada se puede considerar más que aceptable hasta el momento.

En el caso del Valencia ocurre justo lo contrario, el equipo ha estado mucho más cerca del descenso que de la zona alta de la tabla a pesar de que el objetivo inicial era competir en Europa la próxima campaña, una posibilidad que en estos momentos se presenta muy remota.

El Valencia ha sufrido en casi todos los partidos que ha disputado y solo ha conseguido una victoria contundente, hace ya cuatro meses cuando el Real Madrid cayó en Mestalla por 4-1.

Sus restantes triunfos, tanto en casa como a domicilio, han sido agónicos por lo ajustado del marcador y porque los goles han llegado en varias ocasiones in extremis, sin olvidar algunas derrotas casi humillantes como la sufrida recientemente en Getafe, que incluso hizo llorar a Gabriel Paulista mientras ofrecía unas declaraciones por televisión tras el encuentro.

A estas percepciones se unen algunos datos. Levante y Valencia han ganado los mismos partidos (siete) y solo la diferencia entre empates y derrotas favorece al equipo del Ciutat de València.

En el capítulo goleador es mejor el Levante, que lleva tres goles más que su rival (35 frente a 32) y ha recibido uno menos (35 contra 36), mientras que el partido de la primera vuelta, que abrió el campeonato en septiembre en Mestalla, se decanta a favor de los valencianistas.

Aunque aquel día el Levante se adelantó dos veces (0-1 y 1-2) en el marcador con doblete de Morales, su rival dio la vuelta al tanteador y ganó el encuentro por 4-2 con goles de Gabriel Paulista, Maxi Gómez y dos de Manu Vallejo.

