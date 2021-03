Las mujeres en América se levantan para reclamar sus derechos pese a la covid

Grupos de mujeres participan en una manifestación por el Día Internacional de la Mujer hoy, en la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres

Redacción Internacional, 8 mar (EFE).- En el Día Internacional de la Mujer, en América Latina la pandemia no fue impedimento para que muchas mujeres alzaran su voz desde sus casas, en eventos virtuales o desde la misma calle en la "lucha" contra la violencia, la igualdad y el derecho al aborto, con grandes ausencias como Brasil y Perú debido a la crisis sanitaria.

América ya registra 51,6 millones de infecciones por covid-19, de las cuales 22,1 millones están en Latinoamérica, y a pesar de las restricciones para evitar nuevos contagios, las mujeres decidieron salir y hacer un llamado a los Gobiernos ante la otra pandemia: la violencia machista.

Situación que preocupa en Estados Unidos, donde la violencia doméstica aumentó el 8,1 % desde mediados de marzo de 2020 tras las órdenes de confinamiento, según un informe divulgado por la Comisión Nacional de la covid-19 y Justicia Penal (CCJ).

En ese país, la estatua de la "Niña sin miedo", instalada frente a Wall Street, apareció rodeada este lunes de grandes trozos de vidrio para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que simbolizan todos los "techos de cristal" que está rompiendo el género femenino en el sector corporativo.

En México, Argentina, Chile o Colombia las mujeres enarbolaron la defensa y protección de sus derechos, como también visibilizaron el rol que pueden ejercer en tiempos de pospandemia, tal como lo defendió este lunes Naciones Unidas al asegurar que deben estar en el centro de la recuperación para que el mundo avance finalmente hacia la igualdad de género.

UN FRENO A LA VIOLENCIA MACHISTA

Gobiernos como el de Argentina dieron un paso para crear una política de Estado en un país conmovido por la cantidad de feminicidios que se registran a diario.

El presidente, Alberto Fernández, firmó este lunes junto con todos los gobernadores provinciales del país un "Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género”, para que "no existan más Úrsulas, para que no existan más Micaelas", en referencia a dos casos emblemáticos de feminicidios en el país.

Luego de lograr en diciembre la despenalización del aborto, las argentinas enfocaron las marchas de este lunes en la igualdad y la erradicación de la violencia y al efecto que la pandemia ha tenido sobre las mujeres, debido a las tareas domésticas que han recaído sobre ellas y en muchas ocasiones con menores a cargo que no fueron a la escuela.

En esa corriente, Bolivia también se comprometió a mejorar las condiciones laborales y "proteger" a las mujeres para que no haya "ni una muerta más".

Los colectivos de mujeres y representantes de mineras, trabajadoras e indígenas se congregaron en un auditorio de la Casa Grande del Pueblo (sede de Gobierno) ondeando banderas blancas que decían 8-M y con carteles en los que se leían "30 años de cárcel para los feminicidas" y "queremos justicia".

Según el mapa de la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, en la región se registran de forma preliminar unos 2.330 feminicidios en 2020 y 110 en lo que va de este año, en medio del subregistro histórico de esta lacra.

EL DESDÉN DE LÓPEZ OBRADOR

México es uno de los países que ha protagonizado una de las marchas más simbólicas y significativas con luces y sombras. Miles de mujeres, entre artistas, activistas y comunicadoras, enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para reclamarle acciones concretas ante las protestas en este día.

En la misiva, firmada entre otras por la cantante Julieta Venegas y la actriz Marina de Tavira, nominada al Óscar, las mujeres usaron la etiqueta #UnaSolaVoz para criticar que el líder izquierdista ha desdeñado al movimiento feminista y cuestionaron su falta de compromiso con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Además, la polémica se desató luego de que el candidato a gobernador del estado de Guerrero (sur de México) Félix Salgado Macedonio, acusado de violación y abuso, celebró en redes sociales el Día de la Mujer y ensalzó su luchar en un mensaje publicado en Twitter.

Miles de mujeres se concentraron alrededor del emblemático Monumento a la Revolución, que sufrió algunos desperfectos, tras romper el vallado, en un acto celebrado como un momento simbólico por las manifestantes, mientras que otras protestantes derribaron parte del muro de metal que el Gobierno erigió alrededor del Palacio Nacional, residencia del mandatario.

Policías de la Ciudad de México agredieron y retuvieron a cuatro fotorreporteras, una de ellas de la Agencia Efe, que cubrían una manifestación en el metro capitalino cuando seguían una marcha de mujeres que pintaron las instalaciones del suburbano.

EL RECONOCIMIENTO A LA MUJER CIENTÍFICA

Las colombianas también celebraron el 8M con distintas marchas en las que se congregaron mujeres con pañuelos morados y verdes a favor de la legalización del aborto, en el centro de Bogotá, además de desarrollarse conciertos, un velatón por las víctimas de género y talleres dirigidos a madres, niñas y adolescentes.

En medio del evento, en un país que ya registra 2,27 millones de casos por covid y 60.503 muertos, Diana Trujillo, jefe de vuelo de la NASA, recibió un reconocimiento especial del jurado del Premio Cafam a la Mujer por su contribución al histórico aterrizaje del explorador robótico Perseverance en Marte y sus aportes a la ingeniería aeroespacial.

Con el aterrizaje del pasado 18 de febrero del "rover" en el planeta rojo, la colombiana cumplió con éxito dos aspiraciones: participar en la histórica misión para descubrir si hay vida más allá de la Tierra y llevar por primera vez en español las hazañas de la NASA en directo.

"HOY ES NUESTRO DÍA"

En muchas de las marchas que se realizaron hoy los colectivos pidieron que no asistieran los hombres a estos eventos, y al unísono "hoy es nuestro día" varias mujeres chilenas increparon a un grupo de hombres que sabotearon el festejo que se desarrollaba en el centro de Santiago en Plaza Italia, el epicentro de las protestas en Chile, cuando intentaban derribar una estatua.

La Policía chilena dispersó con gases lacrimógenos y camiones lanza aguas la masiva marcha que se estaba celebrando en la capital en la que participan miles de mujeres y adolescentes en un ambiente festivo y familiar.

También el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) reportó que desde 2002 y hasta la fecha un total de 1.632 mujeres lesbianas, bisexuales y trans han denunciado abusos en razón de su orientación sexual o identidad de género.

LA MUJER INDÍGENA SE PRONUNCIA

Las mujeres indígenas amazónicas hicieron eco de su situación en Ecuador, donde exigieron el respeto a sus territorios y rechazaron la explotación de recursos del subsuelo, como "defensoras" que se consideran "de la vida" y el medioambiente.

"No estamos hoy para festejar ni para celebrar con alegría porque nuestras hermanas aún siguen siendo despojadas de sus territorios, nuestras niñas y niños están quedando sin hogares" por el extractivismo, aseveró Lineth Calapucha, vicepresidenta de la nacionalidad quichua de Pastaza.

Al mismo tiempo en México, las mujeres indígenas marcharon en los Altos de Chiapas, montañas del sureste del país, para reivindicar su papel al pedir por sus derechos individuales, la optimización de los servicios básicos en sus comunas, como la educación y los servicios de salud, y la desmilitarización, lo que consideran una gran deuda del Estado.

CENTROAMÉRICA Y LA MARCHA "CLANDESTINA"

En Nicaragua, decenas de jóvenes realizaron una marcha “clandestina”, y ataviadas con pañoletas moradas, cruces negras, y mascarillas contra la covid-19, protestaron en el interior de la Universidad Centroamericana (UCA), para evitar ser capturadas por la Policía Nacional, que prohíbe manifestaciones ajenas al partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Mientras que en Honduras la pandemia ha generado más desempleo entre las mujeres que en los hombres, unido a otras violaciones de sus derechos, lo que ha provocado que muchas hayan engrosado las filas de migrantes que han salido en las últimas caravanas hacia Estados Unidos, cargando incluso a sus hijos en brazos, dijo la coordinadora del Programa de Fortalecimiento del Derecho a Decidir de las Mujeres, Regina Fonseca.

Panamá dio este lunes un paso con la sanción por parte del presidente Laurentino Cortizo de una ley que castiga la violencia política y todo tipo de hostigamiento contra las mujeres por razones de género, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Al mismo tiempo, grupos feministas presentaron una iniciativa popular que pretende llevar al Congreso costarricense un proyecto de ley sobre el aborto legal, seguro y gratuito, para lo cual necesitarán la firma del 5 % del padrón electoral.