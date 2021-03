La OCDE pide a México "regulaciones estables" para atraer la inversión

José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). EFE/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE/Archivo

Ciudad de México, 9 mar (EFE).- José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pidió al Gobierno mexicano mantener "regulaciones estables" para atraer la inversión privada.

"Para atraer inversión, México debe tener regulaciones estables, predecibles y de manera importante, respetar los compromisos adquiridos previamente", expresó el mexicano en un evento de la Cámara Española de Comercio en México (Camescom) realizado el 4 de marzo pero divulgado este martes.

Las declaraciones de Gurría ocurren tras confirmarse que la economía mexicana se contrajo 8,2 % en 2020, aunque la OCDE elevó este martes a 4,5 % su previsión de crecimiento para México en 2021.

Aunque no la nombró, sus opiniones también se revelan después de que el Congreso de México aprobó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para "rescatar" a la empresa eléctrica del Estado del "saqueo" de las privadas y extranjeras.

La reforma cambiará el criterio de despacho eléctrico para priorizar siempre la generación de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables, además de revisar de forma retroactiva los contratos con el Gobierno.

Gurría expresó que “México tiene los elementos para una recuperación sostenible" tras la crisis de la pandemia, "pero debe decidir qué tipo de inversión quiere atraer".

“La única forma de salir de esta crisis es en asociación con el sector privado, con planes de negocios y de desarrollo por parte de las autoridades con un crecimiento incluyente y sostenible", aseguró.

La Camescom detalló que entre los asistentes hubo directores de empresas de capital español "con fuertes inversiones en el país" que "mostraron su interés en materia energética y en la creación de puentes para mantener una relación de diálogo con el Gobierno mexicano".

El titular de la OCDE les "recomendó a las empresas españolas mantenerse competitivas y con un particular apoyo a las pymes (pequeñas y medianas empresas)" y "mantener canales de conexión con las cadenas globales de valor y la creación de una verdadera alianza empresarial iberoamericana".

La inversión extranjera directa (IED) española se ha mantenido en México en segundo lugar, solo detrás de Estados Unidos, con 5.511 millones de dólares desde diciembre de 2018, cuando López Obrador asumió la presidencia.

Las cerca de 6.500 empresas de la Camescom, con 130 años en el país, representan el 90 % de la inversión española en México.

Pero las compañías españolas han afrontado retos con López Obrador, quien ha acusado a empresas extranjeras, en particular del sector energético y de infraestructura, de ejecutar contratos "leoninos" y estar involucradas en corrupción.

“Las empresas españolas que invertimos, seguimos apostado por México, pero en el panorama actual nos encontramos con decisiones que no favorecen esta apuesta", declaró Antonio Basagoiti, presidente de la Camescom, según el comunicado de este martes.