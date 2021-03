La española Grifols compra el 56 % de la estadounidense GigaGen y se hace con 100 %

Los consejeros delegados de Grifols, Raimon Grifols (i) y Víctor Grifols Deu (d). EFE/Toni Albir/Archivo

Barcelona (España), 9 mar (EFE).- La compañía española de hemoderivados Grifols adquirió el 56 % de la estadounidense GigaGen por 80 millones de dólares, unos 67,36 millones de euros, con lo que logra hacerse con el 100 % del capital de esta compañía.

Grifols, que entró en el capital de la estadounidense en 2017, controlará ahora de forma completa esta empresa especializada en el descubrimiento y desarrollo temprano de medicamentos bioterapéuticos recombinantes, informó este martes la multinacional española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español.

GigaGen recibió la aprobación de la autoridad sanitaria estadounidense, la FDA, para su solicitud como 'Investigational New Drug' (IND) para su inmunoglobulina policlonal recombinante anti SARS-CoV-2.

GIGA-2050 es el nombre de su inmunoglobulina hiperinmune recombinante para el tratamiento de la COVID-19, que espera que pueda ser evaluada en un ensayo en fase 1 en Estados Unidos en la primavera de 2021, después de la reciente aprobación de su solicitud por parte de la FDA.

El ensayo, el primero en humanos que evalúa inmunoglobulinas hiperinmunes recombinantes, tiene como objetivo evaluar la seguridad y tolerabilidad de una dosis de GIGA-2050 en hasta 18 pacientes hospitalizados diagnosticados de COVID-19.

GIGA-2050 incluye más de 12.000 anticuerpos contra el coronavirus obtenidos a partir de 16 pacientes convalecientes que han mostrado una excepcional respuesta frente a COVID-19.

La información obtenida de este ensayo se utilizará además para demostrar la seguridad de la plataforma tecnológica de GigaGen para fabricar inmunoglobulinas policlonales recombinantes específicas frente a enfermedades infecciosas para que puedan ser desarrolladas de manera rápida para el tratamiento de patógenos emergentes.

De esta forma, Grifols refuerza su estrategia de innovación para garantizar su crecimiento a largo plazo, tal como hizo recientemente al hacerse con el control de Alkahest.

Grifols adquirió el 44 % del capital de GigaGen en julio de 2017 por 35 millones de dólares a través de Grifols Innovation and New Technology (GIANT), responsable de canalizar las inversiones del grupo en empresas de I+D+i y otros proyectos relacionados.

La multinacional española, que pagará esta nueva transacción con recursos propios, especifica que aproximadamente la mitad del importe se abonó en el cierre de la transacción y la cantidad restante se pagará un año después del cierre.