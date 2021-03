Koeman: "Laporta tiene un pasado con Messi que puede ser positivo"

El entrenador del Barcelona, el neerlandés Ronald Koeman (d), observa al delantero argentino Lionel Messi durante un partido. EFE/Jose Manuel Vidal./Archivo

Barcelona, 9 mar (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, admitió este martes que el nuevo presidente del club, Joan Laporta, "tiene un pasado con Messi que puede ser positivo" de cara a la continuidad del futbolista argentino en el equipo azulgrana.

En la rueda de prensa previa al Barcelona-PSG de la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, Koeman afirmó que "es bueno para el Barça" el hecho de contar con un nuevo presidente al frente de la entidad, de quien espera que pueda "mejorar cosas pensando en el futuro del club".

Sobre su relación personal con Laporta, Koeman explicó que ya se habían saludado algunas veces en el pasado y que también lo conoce "por Frank Rijkaard", el extécnico neerlandés que ocupó el banquillo azulgrana durante la primera etapa de Laporta.

"Es un presidente que da mucha confianza a sus jugadores y está muy metido en su cargo para ayudar a sus entrenadores. Nos trasladó unas palabras en el entrenamiento y hubo buen rollo", aseguró.

Sobre el partido ante el París-Saint Germain, Koeman admitió que "las sensaciones son muy diferentes" respecto a como terminó el partido de ida, a pesar de arrastrar "un mal resultado en contra".

En este sentido, reconoció que la remontada ante el Sevilla "dio confianza al equipo", aunque advirtió que "no es comparable remontar un 2-0 recibido fuera con remontar un 1-4 en casa".

"Para ganar, deberemos hacer un partido redondo y conseguir una máxima efectividad con los goles. Ojalá les podamos complicar la vida. Siempre hay vida, pero dependerá de cómo empecemos el partido, la energía que tengamos y, sobre todo, nuestro acierto de cara a portería", sentenció Koeman.

El técnico afirmó que "Messi puede decidir cualquier partido", pero también declaró que, para intentar remontar, no solo dependerá de él, sino que "todo el equipo deberá estar a su máximo nivel". "Debemos dar el máximo, lo peor que nos puede pasar es terminar el partido con la sensación de que no lo hemos dado todo", apuntó.

En el capítulo de lesiones, Koeman lamentó que a lo largo de esta temporada nunca haya podido contar con todos los jugadores y afirmó que tienen "mala suerte con los centrales". Y es que, para enfrentarse al PSG, Ronald Araujo será baja otra vez por lesión.

Sobre el zaguero uruguayo, Koeman dijo que "si todo va bien, podría estar disponible para el próximo lunes". "Forzamos un poco la vuelta de Araujo, pero ahora no queremos hacerlo. Aún debe entrenarse más con el grupo", sentenció el entrenador.