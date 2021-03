HRW pide vetar la ley que impide a parejas del mismo sexo adoptar en Panamá

En la imagen, la Relatora sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Flavia Piovesan. EFE/Orlando Barría/Archivo

Panamá, 9 mar (EFE).- El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, "debería vetar" dos artículos de una ley de adopciones aprobada por el Parlamento que impiden que las parejas del mismo sexo puedan adoptar, dijo este martes Human Rights Watch (HRW).

Los artículos 22 y 26 del proyecto de ley 120 "contravienen las normas internacionales de derechos humanos sobre no discriminación, respeto por la vida privada y familiar y derechos de niños y niñas, y perpetúan los prejuicios hacia las personas lesbianas, gais y bisexuales (LGB)", dijo la ONG internacional.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de 71 escaños y mayoría oficialista, aprobó el 3 de febrero pasado una ley que simplifica los "engorrosos" trámites para la adopción de infantes, informó entonces el ente legislativo.

El proyecto generó polémica y sufrió cambios porque uno de sus artículos, finalmente eliminado, establecía la adopción de niños aún en gestación.

Para su entrada en vigor, el proyecto legislativo debe ser firmado por el presidente Cortizo.

"Excluir a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de ser padres adoptivos no solo es estigmatizante, sino que, en el contexto de Panamá, agrava la violación que implica que sus vínculos no se encuentren reconocidos ni protegidos en primer lugar", dijo el investigador sobre derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) de HRW, Cristian González Cabrera.

En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en el Tribunal Electoral de Panamá están pendientes de fallo desde 2016, tres casos de matrimonios igualitarios en el exterior, dos de los cuales pretenden invalidar el Código de Familia y legalizar los matrimonios homosexuales.

En octubre pasado, la Relatora sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Flavia Piovesan, hizo un llamado "vehemente" a Panamá para que cumpla de "buena fe" con los estándares regionales para garantizar los derechos de la población sexualmente diversa.

HRW dijo este martes que países vecinos, incluidos México, Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay, permiten la adopción a las parejas del mismo sexo, y el proyecto 120 "haría que Panamá quede rezagada respecto de los avances en la región".

El Ejecutivo de Cortizo ya expresó su rechazo "a cualquier tipo de homofobia, transfobia o discriminación" a raíz de denuncias de la comunidad LGBTI durante las cuarentenas por la pandemia, y ahora el mandatario "tiene la oportunidad de reafirmar el compromiso de su gobierno con los derechos de las parejas del mismo sexo y no debería dejarla pasar", dijo González Cabrera.

"Las parejas del mismo sexo tienen las mismas aptitudes para criar a los niños que las parejas de sexo opuesto y no se las debe excluir de la oportunidad de ocuparse de los niños y niñas que necesitan un hogar donde se les brinde cuidado y amor", agregó el activista.