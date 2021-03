Fútbol/Champions.- Previa del Paris Saint-Germain - FC Barcelona

09/03/2021 Leo Messi celebra el único gol del FC Barcelona en la derrota ante el Paris Saint-Germain (1-4) en el Camp Nou, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2020/21 DEPORTES FCB



El Barça necesita otro milagro ante el PSG



BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona visita este miércoles al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes (21.00) buscando una remontada que se antoja complicada dado el 1-4 del Camp Nou en el partido de ida de estos octavos de final de la Liga de Campeones.



Los culés necesitan, y buscan, otro milagro ante el PSG. Ya lo fue aquel 6-1 de 2017 con el que dieron la vuelta al entonces 4-0 de la ida en París. Esta vez, la remontada debería producirse a domicilio, sin la gente culé animando, y con un equipo parisino que debería haber aprendido la lección.



De hecho, en el Camp Nou sentó cátedra, sobre todo con el 'hat-trick' de Kylian Mbappé que, junto al gol del ahora lesionado y ausente Moise Kean, dejaron en nada el tanto inicial desde el punto de penalti de Leo Messi.



El argentino, en un muy buen estado de forma, es la gran esperanza culé. Él y el hecho de que se ha remontado recientemente la semifinal de la Copa del Rey ante el Sevilla FC, que había ganado 2-0 en casa y sucumbió en el Camp Nou. Pero, como en aquel 6-1, el escenario ahora será otro.



Si bien es cierto que Mauricio Pochettino pierde a Kean y sigue sin contar con Neymar, que no se medirá otra vez a sus excompañeros, ni con Juan Bernat, el Paris Saint-Germain tiene todo a favor, y por ende todo por perder.



Nadie en la capital gala entendería una remontada europea y podría conllevar serias consecuencias. Quizá no para un Pochettino recién llegado, pero sí para las vacas sagradas del vestuario y para aquellos que estuvieran en 2017 en el Camp Nou, como sus dirigentes.



En la búsqueda de esa remontada, Ronald Koeman no podrá contar con Gerard Piqué ni con Ronald Araujo, tampoco con Philippe Coutinho, Ansu Fati ni Sergi Roberto. Pese a las bajas, podría repetir con el sistema de tres centrales (Mingueza, Lenglet y Umtiti) que tan buen rendimiento le está dando.



Un esquema que deja a Leo Messi con libertad de movimientos arriba, y que libera a Ousmane Dembélé para que centre sus esfuerzos en correr hacia portería y abrir espacios para la llegada, desde segunda línea, de Pedri o de Frenkie De Jong.



LAPORTA, EN LA EXPEDICIÓN



El que será nuevo presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se estrena tras ganar los comicios del domingo en una expedición junto al que será su vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, invitados ambos por el club y por el todavía presidente de la Comisión Gestora, Carlos Tusquets.



Laporta, que ya fue presidente blaugrana entre 2003 y 2010, saludó a los jugadores antes de subir al avión que les llevaba a París e intentó, como hizo en la charla del lunes en el vestuario de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, dar ánimos al grupo para intentar esta remontada épica que parece más utópica que posible.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



PARIS SAINT-GERMAIN: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Mbappé; e Icardi.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Umtiti; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi y Dembélé.



--ÁRBITRO: Balázs Makray (HUN).



--ESTADIO: Parque de los Príncipes.



--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.