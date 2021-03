Fútbol/Champions.- Lopetegui: "Hemos remado mucho para morir en la orilla"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, lamentó la eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones, a manos del Borussia Dortmund, y destacó "el carácter, el orgullo y la mentalidad" de sus jugadores pese a despedirse de la máxima competición continental tras empatar en su visita a Alemania (2-2) tras el 2-3 de la ida.



"Nos faltó el tercer gol y nos sobró el gol suyo de la primera parte. Sin pisar el área nos hicieron el gol. Ellos tienen a un jugador 'top' a nivel mundial como Haaland y es normal, ahora tenemos la rabia porque de las cuatro partes de la eliminatoria hemos sido mejores en tres. Hemos hecho un grandísimo partido", añadió.



"Ellos son un gran equipo, tiene jugadores de los mejores del mundo como Reus, Hazard, el propio Haaland, pero no pudo ser. Nosotros sí creíamos y veníamos con la convicción de que íbamos a pasar pero ha sido una lástima que no lo hayamos conseguido aunque lo hemos merecido", analizó el de Asteasu.



Preguntado por las diferentes fases del juego, Lopetegui apuntó que fueron mejores "en el dominio, en la presión" y "no les dejaron jugar". "Apretamos mucho y no eran capaces de salir de su campo. Es verdad que siempre hay un riesgo y que ellos pudiera aprovecharse. Así lo han hecho, era difícil llegar 0-1 al descanso con nuestra buena primera parte, pero así fue", lamentó.



En otras cuestiones, el técnico del Sevilla también se preguntó por qué no fue a comprobar al VAR la última acción, un posible penalti a favor del Sevilla. "Me dicen que ha habido penalti en la última jugada pero yo no lo he visto repetido. Hemos tenido ocasiones, merecimiento y mucho fútbol, y así es más difícil aceptarlo. Me quiero quedar con eso, con la mentalidad y el carácter del equipo", espetó.



"Si el VAR ha pitado así es porque habrá sido así. Yo no la puede ver, me dice que es penalti, ha habido un manotazo claro. Ha sido una lástima que no haya ido a revisarlo al VAR como sí hizo con el anterior penalti. Ahora hay que seguir y por supuesto que tenemos ilusión por hacer una buena Liga", finalizó.