Fútbol.- Simeone y el tuit del Atlético: "Yo soy parte del Atlético, no estoy fuera"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó este martes que "lo único" que le ha preocupado desde que acabó el derbi ante el Real Madrid fue "ver las cosas buenas y las que se pueden mejorar", aunque apoyó la postura que emitió la entidad colchonera en las redes sociales porque forma "parte" del club rojiblanco.



El Atlético se expresó con un tuit irónico este lunes tras lo sucedido en el derbi y las quejas sobre la mano no pitada a Felipe, indicando que "algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor" y que hasta "critican los aciertos".



"Yo soy parte del Atlético de Madrid, no soy una parte que está fuera, evidentemente estoy dentro del equipo y del club, claro", se limitó a comentar Simeone en rueda de prensa previa al partido ante el Athletic Club sobre su parecer por el mensaje.



"Yo entiendo todas las posiciones, he jugado al fútbol hace mucho tiempo y llevo hace tiempo siendo entrenador, pero lo único que me ocupó tras el derbi fue ver las cosas buenas, que fueron muchas, y ver las que se pueden mejorar para este miércoles ante un equipo como el Athletic que viene haciéndolo muy bien", añadió.



Tras todo lo generado después del domingo, el argentino también dejó clara su confianza en el estamento arbitral y en su "capacidad para sostener las críticas", y reiteró una vez más su apoyo al VAR y su instauración "para mejorar y ser más justo en todas las situaciones".



"Hay gente que trabaja diariamente para que esto mejore y eso me gusta porque hace que sea más justo. No tengo ninguna duda de que a lo largo de una temporada, con errores a favor o en contra, termina siendo más justa desde que tenemos el VAR", añadió.



El otro tema central de la rueda de prensa fue la figura de Joao Felix y su poca participación. "Somos un equipo, no solo un jugador, y necesitamos el aporte de todos para que el equipo funcione como un equipo y para que las individualidades y el talento puedan sobresalir", apuntó.



Simeone remarcó que "sin voluntad el talento no alcanza". "La voluntad lo es todo, el talento es lo siguiente", recalcó, advirtiendo que no se refería a la actitud del portugués. "Buscamos tener la voluntad para hacer las cosas y que el talento natural evidentemente nos generará tener posibilidades, pero ya hemos dicho millones de veces que Joao es importantísimo y seguramente lo hará muy bien de aquí al final. Ante el Athletic lo va a hacer bien y hasta posiblemente marque un gol", subrayó.



Finalmente, elogió la figura de Carlos Matallanas, fallecido este martes víctima de la ELA. "Ha mostrado la forma con la cual se debe vivir y la fortaleza con la que ha afrontado todo lo que ha sucedido. Recuerdo aquella carta suya que mostré a los jugadores antes de un partido que fue emocionante por lo que desarrollaba. Despedirlo de la mejor manera, acompañar a sus familiares estando cerca. Una pérdida de un hombre que mostró con mucha fortaleza como se puede vivir la vida en el momento que le tocó", aseguró.