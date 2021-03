España.- Podemos replica a PSOE que unirse a PP y Vox en el suplicatorio a Puigdemont no es la solución política

04/02/2021 El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, interviene en una rueda de prensa convocada en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 4 de febrero de 2021. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha replicado a su homóloga socialista, Adriana Lastra, que es su formación la que no entiende que el PSOE sume sus votos a PP y Vox a favor del suplicatorio contra el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el Parlamento europeo, al recordar que la postura reiterada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el rechazo a la judicialización del conflicto catalán y la apuesta por su solución mediante vías políticas.



Por tanto, ha reconocido que en este asunto hay "discrepancia" con su socio de coalición y confía en que el Ejecutivo, pese a la posición del PSOE en el Parlamento europeo, siga en la senda del "encuentro, del diálogo" y del impulso de la mesa del diálogo sobre Cataluña, pues es la senda "correcta" frente al "callejón sin salida" supuso la "judicialización de la política" en Cataluña emprendida durante la etapa del PP en el Gobierno.



Así lo ha indicado después de que Lastra haya celebrado como "una buena noticia" la decisión adoptada por la Eurocámara de retirar el fuero parlamentario a Puigdemont y sus compañeros Toni Comín y Clara Ponsatí para que puedan ser juzgados en España por su implicación en el proceso independentista de 2017, para también dejar claro que no entendía la postura de Unidas Podemos de rechazar esta petición.



En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, Echenique ha subrayado que a su formación "no se le puede acusar de incoherencia" pues, al igual que el resto de formaciones que apoyaron la investidura de Sánchez, siempre han apostado por desjudicializar los conflictos políticos, que se tienen que resolver por "vías democráticas".



EL SUPLICATORIO NO ERA UN MERO TRÁMITE



Por tanto, ha confesado que les sorprende que el PSOE, su socio de coalición, se una a PP y Voz en una propuesta que va "en la dirección contraria" a la resolución dialogada del conflicto político catalán.



Echenique ha especificado también que este suplicatorio no era un "mero trámite", dado que ha salido con una mayoría "justita" de eurodiputados a favor. Por tanto, "no hay unanimidad ni mucho menos" en el caso de los políticos catalanes en Bruselas y ha recalcado que su formación valora cada suplicatorio de forma individual.



También ha rechazado que su voto en contra de quitar la inmunidad a Puigdemont tenga que ver con una petición de ERC, formación a la que consideran socia de investidura, y ha dejado claro que la posición política de Unidas Podemos es "autónoma".



Sobre este asunto, la eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop también ha dejado claro que este suplicatorio es incompatible con una resolución política al conflicto en Cataluña. También ha admitido que existen posiciones distintas entre PSOE y Unidas Podemos, para advertir que no se puede volver a repetir la "respuesta de la derecha" al problema catalán.