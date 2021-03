Ente electoral salvadoreño abre paquetes de votos para verificar resultados

El escrutinio final de las elecciones del 28 de febrero alcanzó la tarde de este martes el 99,5 % de las actas para los comicios de la Asamblea Legislativa, el 97,35 % para el Parlamento Centroamericano y 89,62 % para Consejos Municipales. EFE/ Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 9 mar (EFE).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador comenzó este martes con la revisión de 33 paquetes de votos para verificar los resultados de las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero pasado de diversos centros de votación.

Se trata de urnas de los departamentos de Cuscatlán, Ahuachapán, La Libertad, Morazán, Chalatenango, La Unión, Sonsonate, Santa Ana y San Salvador.

Noel Orellana, magistrado del TSE, dijo a periodistas que el organismo colegiado acordó revisar las urnas de las que no se localizaron todas las actas que reflejan los votos y su distribución.

En el caso de las urnas de la localidad de San José Guayabal (centro), se contarán los votos impugnados, dado que la diferencia entre el ganador de la alcaldía y el segundo lugar es inferior a estos.

Orellana detalló que esta acción se dio a iniciativa también de buscar evitar que se interpongan recursos de nulidad contra el escrutinio final, que tras más de una semana de los comicios no ha concluido.

El escrutinio final de las elecciones del 28 de febrero alcanzó la tarde de este martes el 99,5 % de las actas para los comicios de la Asamblea Legislativa, el 97,35 % para el Parlamento Centroamericano y 89,62 % para Consejos Municipales.

En las elecciones del 28 de febrero asistieron a las urnas más de 2,7 millones de salvadoreños, de los 5,3 millones convocados, y dieron al partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas (NI), el control de la Asamblea Legislativa.

Según el escrutinio preliminar, NI llegaría a 56 legisladores y alcanzaría la mayoría calificada, con lo que no necesitaría de ninguna alianza para aprobar cualquier iniciativa del mandatario.

Ese número de legisladores le permitiría a NI elegir a magistrados de la Corte Suprema y Corte de Cuentas, además del fiscal general y el procurador de Derechos Humanos.

También le permite ratificar reformas a la Constitución y aprobar deuda externa.

NI también se estaría agenciando la mayoría de las alcaldías del país centroamericano, que cuenta con 262 municipios.