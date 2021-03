El Pachuca de Pezzolano gana su primer partido del Clausura de fútbol en México, 2-1 al Tijuana

Kevin Álvarez (2d), del Pachuca, fue registrado este lunes al festejar, con varios compañeros, un gol que le anotó a los Xolos de Tijuana, durante un partido de la jornada 10 del torneo Guardianes 2021 del fútbol en México, en el estadio Hidalgo de Pachuca. EFE/David Martínez Pelcastre

Pachuca (México), 8 mar (EFE).- El Pachuca del entrenador uruguayo Paulo Pezzolano logró este lunes su primer triunfo del Clausura 2021 del fútbol mexicano, al superar por 2-1 al Tijuana en el partido de cierre de la jornada 10.

Los Tuzos de Pezzolano eran el único equipo del certamen que no había ganado. Con la victoria, llegaron a siete unidades y se ubican en el lugar 16 entre 18 equipos.

El descalabro dejó a Tijuana, entrenado por el argentino Pablo Guede, con 13 puntos en la octava posición.

Pachuca dominó el primer tiempo y metió a Tijuana contra su campo, pero no tuvo claridad para generar peligro sobre la portería del equipo visitante durante la primera media hora de juego.

Tijuana aprovechó al minuto 34 la única ocasión que tuvo en el primer lapso para hacer el 0-1 en un mal rechace de la zaga local que el colombiano Fabián Castillo capitalizó para el gol de su equipo.

La reacción del Pachuca la inició el argentino Ismael Sosa para hacer el 1-1 de penalti al minuto 39 y dos minutos después tomó la ventaja, 2-1, con el gol de Kevin Álvarez.

En la segunda mitad Tijuana tomó control del juego y tuvo en los botines de Castillo, un generador de peligro por la banda izquierda, pero que no encontró puntería para anotar.

Ni siquiera con la entrada del ecuatoriano Fidel Martínez, Tijuana logró tener mayor profundidad en el área rival para lograr el empate.

Pachuca visitará en la fecha 11 al Toluca el próximo domingo y Tijuana recibirá a Santos Laguna un día antes.

La jornada 10 del campeonato mexicano arrancó el viernes con dos igualadas; el 0-0 en el San Luis-Toluca, y 1-1 en el Puebla-Tigres UANL.

El sábado el América que dirige el argentino Santiago Solari derrotó por 2-1 al campeón León y se colocó como segundo lugar del torneo con 22 unidades.

El Monterrey del entrenador Javier Aguirre venció 2-1 a Querétaro y Atlas, 2-0 al Juárez FC, mientras Mazatlán y Guadalajara igualaron 1-1, en los otros duelos sabatinos.

El domingo, Santos se impuso 3-1 al Necaxa y el Cruz Azul que dirige el peruano Juan Reynoso mantuvo el liderato del Clausura 2021, 24 puntos, al ganar como visitante 0-1 a Pumas UNAM, su octava victoria consecutiva.