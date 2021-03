El líder define su ventaja

El delantero portugués del Atlético de Madrid Joao Félix (i) y el centrocampista Geoffrey Kondogbia (3) asisten al entrenamiento del equipo celebrado en la ciudad deportiva Wanda en Majadahonda, Madrid, este lunes. EFE/ Rodrigo Jiménez

Madrid/Bilbao, 9 mar (EFE).- El temporal 'Filomena' pospuso del 9 de enero hasta este miércoles el duelo entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club en el Wanda Metropolitano; un choque capital para el líder, que define su ventaja entre los tres puntos que dispone ahora o los seis que puede tener si gana al conjunto bilbaíno, con sólo dos derrotas en 15 partidos desde la llegada de Marcelino.

A falta de un tercio del campeonato, es un asunto clave para el equipo de Diego Simeone, porque repone el margen de error que ahora no tiene, acechado como está por el Barcelona, segundo a tres puntos y con el que tiene que enfrentarse en la jornada 34 en el Camp Nou. A cinco está el Real Madrid. Si vence, estarán a seis y a ocho.

Y esa cantidad, si consigue el triunfo, es una distancia relevante aún, que lo reafirmaría en la posición que ha ocupado de forma inalterable en las últimas catorce jornadas, por más que sus vaivenes de las últimas seis -con una derrota, tres empates y dos victorias- sólo lo hayan permitido sumar 9 de los últimos 18 puntos.

Los últimos dos volaron el domingo a última hora del Wanda Metropolitano por el 1-1 de Karim Benzema para el Real Madrid; el undécimo gol recibido por el Atlético en las últimas ocho jornadas, el séptimo duelo de los últimos ocho con tantos en contra y el tercero de los cuatro últimos choques ligueros que no ha ganado.

Son números y síntomas de un Atlético que ya no es tan incontestable como los primeros meses de la temporada, aunque el derbi recuperó una figura más reconocible del principio del curso con su notable primera hora de partido, que también reencontró a Luis Suárez con el gol tras cinco choques, tan indispensable como es para su equipo. Suyo es el 44 por ciento de los 27 goles del conjunto rojiblanco durante las últimas 15 jornadas del campeonato.

El once de Simeone dependerá de cómo hayan recuperado sus titulares habituales tras el esfuerzo dominical. Un cambio sí parece seguro: la titularidad de Joao Félix, después de su suplencia los dos choques más recientes, en el lugar de Ángel Correa. También la permanencia de Jan Oblak, Kieran Trippier, Yannick Carrasco, Stefan Savic, Felipe Monteiro, Koke Resurrección, Marcos Llorente...

No están disponibles aún ni Héctor Herrera, por motivos personales, ni José María Giménez, por lesión, para el choque de este miércoles, que pone en alerta por tarjetas en el Atlético a cinco jugadores: Joao Félix, Luis Suárez, Yannick Carrasco, Felipe Monteiro y Geoffrey Kondogbia, a una amarilla de la sanción.

Enfrente, el Athletic visita este miércoles el Wanda Metroplitano de dulce en una última semana con dos nuevos agónicos triunfos ante Levante y Granada que le han dado el billete para una nueva final de la Copa del Rey y tres puntos en LaLiga que le han cambiado la miras en la tabla para dirigirlas ya hacia las plazas europeas.

Dos victorias a última hora, la primera ya en el tramo final de la prórroga y la segunda en el añadido, plasmadas ambas por Alex Berenguer, quien, tras ciertas dudas iniciales, se está mostrando como un fichaje más que acertado del club vasco.

El navarro llegado del Torino ya es el máximo goleador del conjunto bilbaíno en Liga, con 7 tantos, y el segundo en el total de la competiciones, con 8, uno menos que Raul García.

El estado de gracia de Berenguer no es sino el de todo el equipo, que se ha disparado desde la llegada de Marcelino García Toral hace poco más de dos meses. Con el asturiano, el Athletic ha sumado un título, la Supercopa que le ganó en enero al Real Madrid y al Barcelona; ha encadenado su tercera final del curso, la de la Copa del Rey 2020-2021; y sólo ha sufrido dos derrotas en 15 partidos, ambas contra el equipo azulgrana en la Liga.

En ese contexto pleno de felicidad, los leones llegan al Wanda sin lamentar demasiado dos bajas sensibles, las de Íñigo Martínez y Yuri Berchiche, su poderoso lado izquierdo de la defensa.

El central internacional cumplirá el tercero de sus cuatros partidos de una sanción que la afición bilbaína no acaba de comprender y menos de compartir, mientras que Yuri acabó con problemas físicos el pasado jueves ante el Levante y no pudo ni entrar en la convocatoria el pasado domingo ante el Granada.

Ante el conjunto nazarí, Marcelino dio descanso a prácticamente todo su equipo titular y la segunda unidad, plagada de jóvenes y veteranos con poco protagonismo, fue capaz de sumar los tres puntos.

A pesar de ello, en el Wanda se espera de nuevo de inicio al bloque habitual y el regreso al once de indiscutibles como Yeray Álvarez y el tridente Iker Muniain-Raúl García-Iñaki Williams.

También, por supuesto, a Alex Berenguer, ahora su jugador más peligroso, y al doble pivote Unai López-Mikel Vesga. Unai Simón bajo palos y la pareja Yeray-Unai Nuñez en el centro de la defensa son también seguros.

Será una nueva visita a su exequipo de Raúl García, en uno de sus mejores momentos, sino el mejor, desde su llegada a Bilbao a pesar del fallo del penalti del domingo ante el Granada que acabó subsanando Berenguer.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Lemar o Saúl; Joao Félix y Luis Suárez.

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Unai Nuñez, Yeray, Balenziaga; Berenguer, Unai López, Vesga, Muniain; Raúl García y Williams.

Árbitro: Gil Manzano (C. Extremeño).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 19.00 (18.00 GMT).

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Atlético (1º, 59 puntos); Athletic (8º, 33 puntos).

La clave: La partida táctica Simeone-Marcelino.

El dato: Simeone ha ganado cuatro de sus diez duelos contra Marcelino, que se impuso en dos. Otro cuatro acabaron en empate.

La frase: Simeone: "Cada día es más difícil ganar".

El entorno: Joao Félix, Luis Suárez, Carrasco, Felipe y Kondogbia están a una tarjeta amarilla del partido de sanción.