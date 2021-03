El IICA cooperará con regiones de Brasil y Perú en agricultura orgánica

En la imagen un registro del director general del IICA, Manuel Otero, quien advirtió que es tiempo de pensar no solamente en volumen sino también en calidad, es decir, en alimentos más nutritivos y saludables. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 9 mar (EFE).- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) informó este martes que cooperará con el municipio brasileño de Santa Clara do Sul y la región peruana de Huancavelica en proyectos de producción orgánica.

El IICA detalló en un comunicado que suscribió un acuerdo con las dos localidades para su fortalecimiento y posicionamiento como modelos de la producción orgánica.

"Santa Clara do Sul implementa el programa “Santa Clara Mais Saudável” para desarrollar una cultura de producción y consumo de alimentos saludables y libres de pesticidas; y el gobierno regional andino implementa el programa “Huancavelica Región Orgánica”, con la finalidad de aumentar la superficie orgánica del Perú, reducir los índices de pobreza, incrementar los ingresos de los productores y mejorar la calidad de vida", explicó el IICA.

El acuerdo entre las partes establece que el IICA, y la cooperación de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO), apoyará a Huancavelica y Santa Clara do Sul en la identificación de experiencias de casos exitosos para compartir, y coordinará y facilitará los aportes técnicos que ambos gobiernos requieran de cara al desarrollo de la actividad orgánica.

“La capital de Huancavelica está a 3.685 metros de altura, pero la región tiene muchos microclimas. Esta es la despensa de la biodiversidad del mundo, porque aquí producimos de todo. A veces se cree que esta es una región pobre, pero es rica", expresó el gobernador regional de Huancavelica, Maciste Díaz.

Por su lado, el alcalde de Santa Clara do Sul, Paulo Cézar Kohlrausch, celebró la firma del convenio y valoró especialmente la posibilidad de intercambiar experiencias con Huancavelica, a través de profesionales y técnicos que colaboran con los dos gobiernos.

"Creemos que la sustentabilidad es fundamental y que la producción de alimentos saludables debe ser la base de una economía preocupada por el ser humano. Nosotros somos productores de alimentos y apostamos a una producción que preserve la salud del productor, del ambiente y del consumidor", dijo el alcalde brasileño.

El director general del IICA, Manuel Otero, advirtió que se van a profundizar las transformaciones en el agro y que es tiempo de pensar no solamente en volumen sino también en calidad, es decir, en alimentos más nutritivos y saludables.

Uno de los objetivos del convenio es aumentar la cantidad de regiones incorporadas al sistema de agricultura orgánica, como un ejemplo de producción social, productiva, comercial y ambientalmente sostenible. También se busca posicionar a la agricultura orgánica como un sistema de producción innovador que contribuye a la inclusión en materia de género y juventud, destacó el IICA.

El acuerdo también promueve la cooperación en objetivos como la certificación para mercados internacionales, la adopción de nuevas tecnologías, el apoyo a la participación en Feria de Alimentos Orgánicos de Madrid 2021, la relación con universidades y la introducción a la bioeconomía como herramienta de mejoramiento de la productividad y mejor uso de los recursos.