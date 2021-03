El diseñador Alexander Wang se disculpa tras ser acusado de asaltos sexuales

El fundador y diseñador de la firma Alexander Wang, Alexander Wang. EFE/Jose Sena Goulao/Archivo

Nueva York, 9 mar (EFE).- El diseñador Alexander Wang afirma estar "arrepentido" después de que varias personas aseguraran en los últimos meses haber sido víctimas de comportamientos sexuales inapropiados por su parte, y afirmó que a partir de ahora "será un mejor ejemplo".

"Algunas personas han dado un paso al frente recientemente con acusaciones sobre mi comportamiento pasado", afirmó Wang en un mensaje publicado en sus redes sociales. "Apoyo su derecho a expresarse y he escuchado con cuidado lo que tenían que decir. No fue fácil para ellos compartir sus historias y estoy arrepentido de haberles causado dolor", agregó.

Wang dijo que aunque no está de acuerdo con algunos de los detalles de las interacciones que describieron los denunciantes, quiere "ser mejor ejemplo" y utilizar la visibilidad y la influencia que le confiere ser una figura pública para "motivar a otros a reconocer comportamientos dañinos".

"En la vida se aprende y se crece, y ahora que tengo más conocimiento, haré mejor las cosas", agregó Wang en su mensaje, publicado la noche del lunes.

El pasado mes de diciembre, el modelo Owen Mooney denunció haber sido víctima de tocamientos inapropiados por parte de Wang durante un encuentro fortuito con él en una discoteca de Nueva York en 2017, aunque inicialmente no quiso revelar su nombre.

"En un momento dado estaba solo y un hombre a mi lado se aprovechó del hecho de que nadie se podía mover y comenzó a tocarme. Subiendo mi pierna, luego a mi entrepierna, lo que me hizo quedarme completamente paralizado porque estaba en 'shock'", dijo Mooney en un video en la red social TikTok.

El modelo explicó que al mirar a su izquierda vio que la persona que estaba tocándole era un "diseñador muy famoso" y que no podía "creer" que le "estuviera haciendo esto".

Tras denunciar el suceso, y ante los comentarios en la publicación que sugerían que se trataba de Wang y que contaban otros episodios de acoso por parte del modisto, Mooney confirmó la identidad de su agresor.

Después, varias cuentas de redes sociales comenzaron a compartir acusaciones anónimas que también denunciaban comportamientos inapropiados de Wang, pero a finales de diciembre el diseñador publicó un comunicado rechazando plenamente las acusaciones.

"Los pasados días, he sido objeto de falsas acusaciones infundadas y grotescas. Estas afirmaciones han sido erróneamente amplificadas por cuentas en redes sociales conocidas por publicar material difamatorio de fuentes sin revelar y/o anónimas sin ninguna prueba ni verificación de información", dijo entonces el estadounidense.