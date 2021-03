El Consejo de Europa pide garantizar desembarcos seguros en el Mediterráneo

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, rodeada de migrantes, durante su visita al campo improvisado de refugiados de Vucjak, situado a las afueras de Bihac (Bosnia-Herzegovina), en diciembre de 2019. EFE/Jean-Christophe/Archivo

Estrasburgo (Francia), 9 mar (EFE).- La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, pidió este martes a los Estados miembros de la organización "garantizar el desembarco seguro y rápido" de los refugiados e inmigrantes rescatados en el Mediterráneo, "apoyado por una auténtica solidaridad europea".

En el informe "Un SOS por los derechos humanos. La creciente brecha en la protección de inmigrantes en el Mediterráneo", Mijatovic instó a garantizar una búsqueda estatal "adecuada y efectiva" y a disponer de capacidad para el salvamento marítimo.

En este sentido, la comisaria insta a los países a "proporcionar una respuesta rápida a las llamadas de socorro".

Entre las recomendaciones formuladas por Mijatovic, destaca la creación de rutas seguras y legales, "comenzando con aquellas personas que necesitan protección internacional".

Además, insta a poner fin a las expulsiones, devoluciones u otros tipos de retorno de refugiados e inmigrantes "a áreas o situaciones donde están expuestos a graves violaciones de derechos humanos".

También recomienda "dejar de obstaculizar las actividades de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil, si están involucradas en la búsqueda y rescate o en la supervisión de derechos humanos".

Mijatovic pidió a los Estados que "sus leyes no criminalicen la búsqueda y rescate" organizadas por estas ONG, y que no sancionen las negativas de los capitanes de barco a seguir instrucciones que pondrían en peligro la eficacia de las operaciones de salvamento.

En cuanto al uso de barcos para la cuarentena, pide que "sólo se utilicen como medida temporal cuando no haya otra alternativa en tierra y en línea con los principios de proporcionalidad, no discriminación y transparencia".

El informe es un seguimiento a la recomendación "Vidas salvadas. Derechos protegidos. Reducir la brecha de protección para refugiados e inmigrantes en el Mediterráneo", publicado en 2019. A pesar de los "avances limitados" logrados, calificó la situación actual como "deplorable".

Constató la "falta generalizada" de un sistema de protección adecuado en los países para "garantizar al menos el derecho a la vida" de los refugiados que intentan cruzar el mar y "asegurar que no están expuestos a violaciones graves como la tortura".

Mijatovic recordó a los cientos de miles de europeos que esperaban ser repatriados tras la Segunda Guerra Mundial y los miles de refugiados que escaparon del Telón de Acero: "Parece que en el siglo XXI hemos olvidado nuestro pasado".