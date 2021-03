El COI hace un alto en el camino a Tokio para reelegir a Bach presidente

El presidente del COI, Thomas Bach. EFE/EPA/BEHROUZ MEHRI / Archivo

Madrid, 9 mar (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) someterá este miércoles a votación telemática entre sus miembros la reelección de Thomas Bach como presidente del organismo, un trámite sin sorpresa posible puesto que el abogado alemán es el único candidato.

Aunque la agenda de la 137 Sesión del COI es extensa y se prolongará hasta el viernes, la razón principal de su convocatoria es, en realidad, la reelección de Bach, puesto que la directiva consideró oportuno que este paso no coincidiese con la otra asamblea que está convocada en las vísperas de los Juegos Olímpicos de Tokio, el próximo julio.

Bach, de 67 años, fue elegido presidente del COI en Buenos Aires en 2013. Tras cumplir un primer mandato de ocho años, el presidente puede optar a un segundo y último plazo de cuatro, según la Carta Olímpica. El germano seguirá por tanto al frente del olimpismo mundial hasta 2025.

La Sesión que comenzará mañana debía haberse celebrado en Atenas, pero las dificultades que plantea la pandemia para que los 103 miembros del COI viajen y se reúnan en una misma sede aconsejó hacerla finalmente de forma telemática. Ya ocurrió por primera vez en la asamblea de julio de 2020, que Bach abrió precisamente con el anuncio de que se presentaría a la reelección.

En diciembre se confirmó que no habría más candidatos.

El previsible paseo triunfal que se dará Bach en esta reunión le regalará algunos momentos de alegría tras los sinsabores de los últimos meses, con el aplazamiento de los Juegos de Tokio y los obstáculos sanitarios, organizativos y económicos que el COI y las autoridades japonesas intentan sortear para inaugurarlos el próximo 23 de julio.

A día de hoy todo apunta a que los Juegos se celebrarán, aunque en condiciones nunca vistas hasta ahora. Algunas de ellas podrían ser la falta de público extranjero y la limitación de espectadores en los estadios, decisiones que se tomarán en las próximas semanas y sobre las que no se espera un anuncio en la intervención del comité organizador ante la Sesión el jueves.

La reunión comenzará con un informe del propio presidente y continuará con el obligado repaso a las actividades de 18 comisiones de trabajo del COI. La jornada del miércoles concluirá con la reelección de Thomas Bach.

Tokio 2020, Pekín 2022 y París 2024 informarán el jueves a la asamblea de los preparativos de sus respectivos Juegos, con toda la atención puesta en el informe japonés y con el estreno ante los miembros del COI de la nueva presidenta del comité organizador, Sheiko Hashimoto.

También se tratará en esa jornada la decisión tomada en febrero por la Ejecutiva del COI de convertir a Brisbane (Australia) en su opción preferente para organizar los Juegos del año 2032. Esta elección 'dirigida' rompe con el sistema tradicional de abrir un periodo de admisión de candidaturas, permitirles hacer campaña y dejar luego a los integrantes de la asamblea que voten entre ellas.

Los debates del viernes se centrarán en la Agenda 2020+5, una actualización de la Agenda 2020 con la que el COI quiere dotar a sus políticas de los próximos cinco años de más eficacia y sostenibilidad.

Según la guía aprobada por la Ejecutiva en febrero, y que la Sesión debe aprobar ahora, entre las recomendaciones formuladas por la nueva agenda figuran el refuerzo de la protección, los derechos y responsabilidades de los deportistas, la innovación en el modo de generar ingresos, la incidencia en la buena gobernabilidad para ganar en credibilidad social, el fomento de las relaciones con los e-Sports y la armonización del calendario deportivo.