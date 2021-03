El Barcelona y la consolidación en el Olimpo europeo

El entrenador del FC Barcelona, Lluís Cortés.EFE/ Alejandro García/Archivo

Barcelona, 9 mar (EFE).- El Barcelona afrontará el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Fortuna Hjorring danés con el objetivo de hacer valer el contundente 4-0 de la ida y así volverse a situar entre los ocho mejores equipos del continente, ronda a la que llegaría por sexta temporada consecutiva.

La última vez que el Barcelona no alcanzó los cuartos de final fue en el curso 2014-2015, cuando cayó en octavos ante el Bristol Academy. Desde entonces ha sido eliminado dos veces en cuartos, tres en semifinales y ha disputado una final, la que perdió ante el Olympique de Lyon por 4-1 en 2019.

"La idea del equipo siempre es salir a ganar el partido, aunque llevamos una buena ventaja de la ida, pero no podemos confiarnos. Para el Fortuna ganar al Barça sería un paso muy importante", explicó Lluís Cortés a los medios del club en la previa del encuentro.

En el partido de ida jugado en el estadio Johan Cruyff, un triplete de Jennifer Hermoso y un gol de Alexia Putellas prácticamente dejaron sentenciada la eliminatoria.

"Obviamente el pase está encaminado, pero no puedes ir a jugar el partido buscando el 0-0. No sé si ellas saldrán a atacar o mantendrán el planteamiento de la ida de intentar hacer daño en el contrataque. No debemos dejar que el Fortuna se sienta con posibilidades", consideró la central Mapi León.

El Barcelona acumula un global de 12 goles a favor y tan solo 2 en contra en los tres partidos de Liga de Campeones que ha disputado hasta ahora esta temporada. En los dieciseisavos de final se impuso por un doble 4-1 al PSV Eindhoven holandés.

Por otro lado, este lunes la plantilla de Lluís Cortés recibió la visita del nuevo presidente del club, Joan Laporta, y el entrenador también habló sobre ello: "Estamos agradecidos de que lo primero que hiciera el primer día después de ser escogido fuera visitarnos. Creo que esto dice mucho de su interés por nuestro equipo y nuestro proyecto".