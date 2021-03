EEUU.- Una sexta mujer presenta nuevas acusaciones de abuso sexual contra el gobernador Cuomo

09/03/2021 El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Una sexta mujer ha presentado nuevas acusaciones de acoso sexual contra el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, quien le habría tocado de manera inapropiada durante una reunión de trabajo que ambos mantuvieron en la residencia oficial de él a finales del año pasado. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL SONIA MOSKOWITZ GORDON / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOT



Una sexta mujer ha presentado nuevas acusaciones de acoso sexual contra el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, quien le habría tocado de manera inapropiada durante una reunión de trabajo que ambos mantuvieron en la residencia oficial de él a finales del año pasado.



La última acusación ha sido publicada por el diario neoyorquino 'Times Union', que ha preferido mantener el anonimato de la supuesta víctima, quien seguiría trabajando para el equipo de Gobierno de Cuomo.



La abogada del gobernador, Beth Garvey, ha manifestado que estas últimas acusaciones, al igual que las anteriores, "van a parar a los investigadores designados por el fiscal general" de Nueva York, Letitia James, quien abrió una investigación a principios de mes.



La afectada no ha presentado una denuncia formal, sino que han sido otros miembros del Ejecutivo quienes han comunicado a Garvey la situación.



Por su parte, Cuomo ha asegurado no tener conocimiento de ninguna nueva acusación en su contra, pero ha insistido en que "nunca" tocó a nadie "de manera inapropiada" y que nadie le hizo saber de su "incomodidad".



Otras cinco mujeres, incluidas cuatro que trabajaron para él, han acusado a Cuomo de acoso sexual en las últimas semanas, generando una ola de indignación dentro también de su propio partido, que le exige su dimisión, algo a lo que se ha negado en rotundo.



La última mujer en verter acusaciones de esta gravedad sobre Cuomo ha sido Ana Liss, una antigua asistente de 35 años, que trabajó para él entre 2013 y 2015. En una entrevista al 'The Wall Street Journal' el fin de semana ha explicado que al principio vio todo aquello como coqueteos inofensivos, pero que, con el tiempo se sintió profesionalmente disminuida. "Me sentía sólo una falda", dijo.



Estas acusaciones comenzaron hace unas semanas cuando Lindsey Boylan, quien trabajó de asistente para Cuomo, publicó una carta en la que relató cómo "la intimidación" dentro de su administración era "tan generalizada" que "se toleraba" y "se esperaba". Era la segunda vez que señalaba al gobernador tras hacerlo en diciembre a través de su cuenta de Twitter.



También, Charlotte Bennett, quien trabajó como asesora adjunta de Sanidad del Gobierno del estado de Nueva York, y Anna Ruch, que coincidió con Cuomo en un salón de actos, han relatado otra serie de episodios que no dejan en buen lugar al gobernador.



Karen Hinton, quien dirigía el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, señaló que era frecuente que la abrazara de manera "demasiado apretada e íntima" y que incluso una vez la invitó a su habitación de hotel durante un viaje de trabajo a California.



Ante la avalancha de críticas, y las voces que le han estado exigiendo desde entonces su dimisión, Cuomo salió a pedir disculpas por lo sucedido, aunque, matizó, que sus intenciones habían sido "malinterpretadas" y que "nunca" tocó a nadie de manera "inapropiada".