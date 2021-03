Ecuador registra 23 feminicidios en lo que va de 2021

La presidenta del Consejo de la Judicatura de Ecuador, María del Carmen Maldonado. EFE/ Kena Betancur/Archivo

Quito, 9 mar (EFE).- Ecuador registra en lo que va de año 23 feminicidios y ha dado protección a más de un millar de mujeres víctimas de violencia machista, informó este martes la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado.

"Desde enero hasta este día se registran 23 femicidios en el Ecuador. 65 de cada 100 mujeres registra, en algún momento de su vida, algún tipo de violencia de género", dijo durante la presentación de resultados de la aplicación del Sistema Nacional de Medidas de Protección para Mujeres Víctimas de Violencia.

En el ámbito laboral, añadió, "por lo menos 20 de cada 100 mujeres han experimentado también violencia de género a lo largo de su vida".

DATOS ALARMANTES

En su último informe sobre el feminicidio en Ecuador, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea) detalló que el país cerró 2020 con 118 casos, lo que supone la muerte de una mujer por su condición de género cada 72 horas, con una tendencia que se arrastra desde 2019, cuando la cifra fue de 71.

Difundido el pasado 20 de enero, el informe precisa que, del total de víctimas, hay evidencias de que 10 de ellas sufrieron abuso sexual, 15 desaparecidas y 37 habían denunciado previamente antecedentes de violencia, cinco de ellas con petición de auxilio.

Un 49 por ciento de las asesinadas eran madres y, en un 75 por ciento del total de casos, el asesino tenía un vínculo sentimental o familiar con la víctima.

La más joven tenía apenas 4 meses de edad y la mayor, 83 años --reveló el informe de Aldea, que registró entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, 850 feminicidios en el país.

PROTECCIÓN A MÁS DE UN MILLAR DE MUJERES

Según el Consejo de la Judicatura, el 80 por ciento --65 de cada 100 mujeres-- que ha vivido algún tipo de violencia durante su ciclo de vida "no presentó una denuncia".

"Si el índice de 'no denuncia' es tan alto en casos de violencia, el 20 por ciento que acude al Estado para obtener una medida de protección debe ser atendido porque una víctima ya acude cuando siente que, realmente, su integridad psicológica, sexual, física, hasta su propia vida, están en peligro", comentó Maldonado.

Por esta razón, el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Ministerio de Gobierno y las alcaldías, implementó el Módulo Virtual Medidas de Protección, una herramienta que permite velar por la vida y la integridad de las víctimas de violencia. Las víctimas no se ven obligadas a trasladarse a una unidad judicial, pues de forma virtual se gestiona la ratificación, modificación o revocatoria judicial de las medidas.

El proyecto piloto de este Módulo Virtual se inició en enero de 2020, en Pomasqui, al norte de Quito, y a partir de noviembre del mismo año se realizó el despliegue a nivel nacional.

"En estos cuatro meses, 1.200 víctimas de violencia han sido protegidas a través de las medidas de protección", añadió Maldonado.

La presidenta de la Judicatura aseveró que el Estado "tiene la obligación de acercarse a la víctima de violencia" para asistirla, pero advirtió de que todos los esfuerzos desde su ámbito "serán insuficientes si la prevención no está fortalecida".