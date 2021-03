Economía.- (AMP) Mutua Madrileña ganó 304,1 millones en 2020, un 5,2% más

04/03/2020 El presidente de Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, en la presentación de resultados de 2019. ECONOMIA EMPRESAS GRUPO MUTUA



Explorará nuevas oportunidades de crecimiento en Latinoamérica



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Grupo Mutua Madrileña obtuvo un beneficio neto de 304,1 millones de euros en 2020, un 5,2% más que en el año anterior, con un incremento de los ingresos por primas del 2,3%, hasta 5.580,7 millones de euros y un crecimiento del 0,5% en el número de asegurados, superando los 13,53 millones.



El resultado del negocio asegurador creció un 14%, hasta 333,3 millones de euros, mientras que el resultado de las inversiones cayó un 3,9%, hasta 67,9 millones de euros, y el negocio internacional elevó un 14% su beneficio, hasta 20,3 millones.



Según ha informado el grupo este martes, el resultado de 2020 ha estado condicionado por la pandemia del coronavirus y la crisis económica derivada de la misma.



Pese a ello, los ingresos por primas del ramo de no vida crecieron un 2,9%, hasta 5.418,5 millones de euros, lo que permitió a Grupo Mutua continuar ganando cuota de mercado y situarse en la primera posición del ranking nacional de seguros de no vida por tercer año consecutivo.



El ramo de autos generó 1.577,6 millones de ingresos por primas (+0,9%) y la cuota de mercado en este ramo creció hasta el 14,2%, situándose Mutua en la segunda posición del ranking nacional. En el mes de junio, ante la caída de la siniestralidad por el confinamiento, la compañía amplió dos meses gratis la duración de los seguros de auto y moto, una iniciativa cuyo coste ha sido de 161 millones de euros para Mutua y, hasta el momento, ha alcanzado a 1,81 millones de pólizas (el 73% de la cartera).



Mutua también mantiene la primera posición del ranking de seguros de salud. En este ramo, Adeslas registró un volumen de primas de 2.856 millones (+6,2%). SegurCaixa Adeslas, empresa integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, obtuvo el año pasado unos ingresos de 3.975 millones de euros (+2,9%) y un beneficio neto de 436 millones de euros (+12,7%).



Los ingresos del ramo de multirriesgo-hogar ascendieron a 617 millones (+2,3%), con un aumento del número de asegurados del 3,1%, consolidándose por encima de los dos millones.



Respecto a la gestión de activos, Mutuactivos se convirtió en la gestora independiente con mayor volumen de captaciones en fondos, planes de pensiones y seguros de ahorro, al aumentar de forma orgánica el patrimonio gestionado en 609 millones de euros, lo que le permitió cerrar el ejercicio con un patrimonio total gestionado de 8.452 millones de euros.



Grupo Mutua Madrileña cerró el pasado año con una ratio de Solvencia II del 304%, frente a la media de 237,7% del sector.



El presidente del grupo, Ignacio Garralda, ha destacado que Mutua ha completado con éxito su Plan Estratégico 2018-2020, que se ha caracterizado por "la estabilidad" y el cumplimiento de sus objetivos cualitativos, que eran consolidar su posición como líder en seguros no vida, ser el líder no bancario en gestión de activos en España a través de Mutuactivos, proseguir con su proceso de diversificación geográfica, por productos y servicios y reforzar su presencia en Latinoamérica.



UN NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023



Durante la presentación de resultados, Garralda ha avanzado que los objetivos del nuevo Plan Estratégico 2021-2023 serán mantener la senda de crecimiento rentable y sostenible, para lo que se plantea nuevos retos cuantitativos como crecer en ingresos por primas no vida por encima de la media del mercado y de forma rentable hasta los 5.900 millones de euros, crecer en el negocio de asesoramiento financiero y la gestión de patrimonios y alcanzar los 21.000 millones de euros en activos bajo gestión al finalizar el nuevo plan estratégico.



Asimismo, Mutua continuará con su proceso de digitalización, un área a la que destinará una inversión de 150 millones de euros en el periodo 2021-2023.



El nuevo plan también contempla seguir con la estrategia de diversificación geográfica, segmento en el que Mutua prevé sumar unos ingresos por primas internacionales de 900 millones de euros al término de 2023, consolidando su presencia en Latinoamérica, donde quieren explorar "nuevas oportunidades de crecimiento".



"Estamos en Chile y Colombia, pero queremos seguir con todos los países de alianza del Pacífico, tratando de ver posibilidades sobre todo en Perú y México, que tenemos sociedades que ya radican allí y que nos encantaría en alguna ocasión poder cerrar alguna alianza", ha explicado Garralda.



GESTIÓN DE LAS PARTICIPADAS



En cuanto a los planes de gestión de las participadas en los próximos años, el presidente de Mutua ha explicado que la gestión de activos se caracteriza por las economías de escala, por lo que el plan estratégico anterior estaba muy centrado en las adquisiciones. "Eso necesita un periodo de adaptación, primero porque los propios vendedores necesitan ese plazo de adaptación y porque es interesante tener un periodo de aclimatación de dos o tres años donde se vayan incorporando a la propia estructura de Mutuactivos", ha explicado.



En cualquier caso, Garralda vaticina más adquisiciones a lo largo del nuevo plan estratégico. "Seguramente en tres años alguien nos hará una oferta suficientemente atractiva para que la podamos consumar. Las operaciones inorgánicas son muy difíciles de poner en un plan estratégico, pero sería muy raro que en tres años no hiciésemos ninguna operación adicional", ha reconocido.



LA PARTICIPACIÓN EN CAIXABANK ES PURAMENTE FINANCIERA



Preguntado sobre los planes para la participación del 2,2% que Mutua mantiene en CaixaBank y que tras la fusión del banco con Bankia se reducirá al 1,6%, Garralda ha explicado que esta posición está "totalmente desligada" de la operación que se hizo en 2011 con SegurCaixa Adeslas y que es una participación "totalmente abierta".



"Es una inversión financiera más, lógicamente veremos cuáles son las inversiones que vamos a hacer en el futuro, pero es una inversión estrictamente financiera y, ahora, lógicamente más", ha señalado Garralda, quien ha detallado que la decisión de mantener o reducir su participación en CaixaBank dependerá de cómo se maneje la aseguradora con su margen de solvencia si tiene que hacer alguna inversión y de la política de balance en general.



"No cabe duda de que la rentabilidad por dividendo de CaixaBank es atractiva, o sea que entra dentro de la política de balance de Mutua, y veremos si la mantenemos o no la mantenemos", ha explicado Garralda, tras recordar que la inversión en acciones cotizadas "consume mucho capital".



En cuanto a SegurCaixa Adeslas, que aporta dos tercios del beneficio del grupo, Garralda ha explicado que tendrá un ritmo más pausado de crecimiento en los próximos años, al tiempo que Mutua crece con sus propios recursos. "El peso relativo del 61%-62%, que puede parecer elevado, lo normal es que baje por debajo del 50% en los años venideros", ha señalado.