Diputados chilenos aprueban extender el estado de catástrofe por la pandemia

Santiago de Chile, 9 mar (EFE).- La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes la solicitud que el presidente del país, Sebastián Piñera, hizo al Congreso Nacional para extender la declaración de estado de catástrofe que actualmente rige en el país como marco restrictivo para combatir la pandemia.

La solicitud, que contó con 102 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, será enviada ahora a trámite en el Senado, donde se espera que sea vista este miércoles.

El estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública bajo el que se encuentra Chile en este momento fue promulgado por primera vez el 18 de marzo de 2020 por un lapso de 90 días, apenas dos semanas después de que se confirmara el primer contagio de covid-19 en el país.

Desde entonces, ha sido prorrogado en tres ocasiones por igual plazo de 90 días, la última vez el 3 de diciembre de 2020 con finalización el próximo 13 de marzo, como una medida marco bajo la cual aplicar restricciones de movimiento, cuarentenas, toques de queda y otras medidas que permitan evitar la circulación del virus.

Una nueva prórroga extendería el estado de catástrofe por otros tres meses, hasta el hasta el próximo 30 de junio, por lo que la medida superaría el año desde que se implementó por primera vez, motivo por el que Gobierno necesita la aprobación del Congreso Nacional.

En su solicitud, Piñera defendió que la aplicación del estado de excepción permitió ejecutar de forma eficiente las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria para el manejo y control de la enfermedad.

Durante el debate en la Cámara de Diputados, el ministro de Salud, Enrique Paris, explicó que es necesario extender la medida porque pese a que el proceso de vacunación avanza con rapidez, para alcanzar la inmunidad de rebaño es preciso tener inoculado al 80 % de la población, algo que no se alcanzaría antes del 30 de junio.

Además, el secretaría general de la Presidencia, Juan José Ossa, argumentó que de no aprobarse esta solicitud muchos de los beneficios sociales que el Gobierno implementó para paliar la crisis económica generada por la pandemia se extinguirían por estar asociados al estado de excepción.

DUDAS EN LA OPOSICIÓN

Por su parte, el socialista Marcelo Schilling observó que el llamado del Gobierno es a restringir libertades en un año de importantes decisiones del pueblo de Chile, como las elecciones constituyentes del próximo 11 de abril, sin que se presenten evaluaciones de cómo el estado de excepción ha contribuido a frenar la pandemia o colaborar con la emergencia.

En todo caso, Schilling dijo que aprobaría la medida porque había sido apoyada por el Colegio Médico.

Por contra, diputados como diputado Gabriel Boric, de Convergencia Social, votaron en contra y explicaron que decidieron rechazar la solicitud porque el Gobierno no presentó "argumentos suficientes para justificar la restricción de las libertades individuales".

"Nosotros creemos que, en particular, el toque de queda se ha estado utilizando como una herramienta de control social, lo que desde nuestro punto de vista es inaceptable", declaró Boric.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con covid-19 desde la llegada de la pandemia a Chile alcanzó este martes las 864.064, mientras que los decesos se elevaron a 21.182.

En paralelo, Chile lleva a cabo un exitoso proceso de vacunación, siendo el país que más rápido está administrando la vacuna contra la covid-19 en todo el mundo con un promedio de 1,08 dosis diarias por cada 100 habitantes inoculadas en las últimos 7 jornadas.