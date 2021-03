Despliegue de fuerzas de seguridad en Rangún tras una noche de arrestos

Las fuerzas de seguridad se desplegaban de nuevo este martes en Rangún después de haber rodeado por la noche a cientos de manifestantes prodemocracia en el centro de la ciudad, multiplicando las redadas y las detenciones.

Los militares bloquean cruces de la capital económica y los comerciantes se apresuran a vender las mercancías ante una posible nueva espiral de violencia, constataron periodistas de la AFP.

El lunes por la noche, cientos de manifestantes, entre ellos muchas birmanas que celebraban el Día Internacional de la Mujer, fueron acorralados durante horas en el barrio de Sanchaung, escenario de múltiples concentraciones antijunta durante los últimos días.

Las fuerzas de seguridad registraron las casas en busca de manifestantes y se escucharon detonaciones.

Quienquiera que esconda a manifestantes será castigado, advirtieron los medios de comunicación estatales.

"La policía inspeccionó todas las viviendas de la calle. Vinieron a nuestro apartamento, pero no habíamos escondido a nadie" y se fueron, contó un vecino. "Nos dijeron que no los miráramos, si no dispararían", dijo otro.

Decenas de personas han sido detenidas, según testimonios recabados por la AFP.

Para apoyar a los manifestantes asediados, cientos de habitantes desafiaron el toque de queda impuesto por las autoridades y salieron a la calle. "Liberen a los estudiantes", corearon. Las fuerzas de seguridad dispararon, sobre todo granadas aturdidoras, para intentar dispersarlos.

Los manifestantes pudieron salir del barrio a primeras horas del día.

"La paciencia del gobierno se ha agotado", advirtieron los medios de comunicación estatales después de cinco semanas de manifestaciones prodemocracia diarias.

Las protestas internacionales continúan, sin éxito.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió "máxima moderación" y la "liberación" de los manifestantes "sin violencia ni detenciones". La representación de la Unión Europea en Birmania y las embajadas de Estados Unidos y del Reino Unido, antigua potencia colonial, difundieron mensajes similares.

- Tres muertos -

La junta continúa la represión para intentar sofocar la insurrección pacífica contra el golpe de Estado que derrocó a Aung San Suu Kyi el 1 de febrero.

El lunes se saldó con tres manifestantes muertos y varios heridos.

En Myitkyina (norte) se difundieron imágenes en las redes sociales que mostraban a manifestantes inanimados y cubiertos de sangre, uno de ellos tendido boca abajo en el suelo, con parte del cráneo arrancado. Una monja católica con hábito blanco se arrodilló en la calle, suplicando a la policía que no disparara.

En Mandalay (centro), dos vehículos militares chocaron con manifestantes: seis resultaron heridos, dos de ellos graves.

El ejército hunde al país "en un clima de miedo", lamenta la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP), que contabiliza al menos 60 civiles muertos desde el golpe de Estado y más de 1.800 detenidos.

En los últimos días se multiplicaron las redadas contra las oenegés, la prensa y políticos, entre otros.

El lunes hubo una operación policial contra la agencia de prensa Myanmar Now. "Trabajamos con miedo (...) la junta no tolerará reportajes sobre sus crímenes", afirma el redactor jefe Swe Win.

Acto seguido el ministerio de Información revocó la licencia de publicación de este medio y de otros independientes (Mizzima, DVB, Khit Thit y 7 Day).

Muchos de los directivos de la Liga Nacional para la Democracia, el partido de Aung San Suu Kyi, también fueron detenidos y un alto cargo local resultó muerto.

- Control de los hospitales -

Los militares confirmaron haber tomado el control de hospitales públicos y de campus universitarios "a petición de ciudadanos que no quieren ver inestabilidad en su país".

Médicos, profesores, abogados y otros funcionarios se han declarado en huelga desde el golpe de Estado.

Los sindicatos pidieron intensificar el movimiento a partir del 8 de marzo para paralizar la economía y presionar a la junta.

Estos llamamientos a la desobediencia civil están teniendo impacto en sectores como la administración pública, los bancos o los hospitales.

La junta advirtió a los funcionarios que quienes no se hayan reincorporado al trabajo a partir del 8 de marzo serán despedidos.

Los generales hacen oídos sordos de las protestas de la comunidad internacional, dividida sobre este asunto.

El Reino Unido, Estados Unidos y otros países occidentales han impuesto sanciones selectivas, pero China y Rusia, aliados del ejército birmano, no han condenado el golpe de Estado.

El Consejo de Seguridad de la ONU no alcanzó un acuerdo sobre una declaración conjunta y seguirá negociando esta semana.

