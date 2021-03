Coronavirus.- Los desarrolladores de la vacuna rusa 'Sputnik V' exigen "disculpas" de la EMA y cuestionan su neutralidad

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Los desarrolladores de 'Sputnik V' han exigido una "disculpa pública" de la presidenta del Consejo de Administración de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), Christa Wirthumer-Hoche, por pedir a los Estados miembro que no aprobaran la vacuna rusa hasta que no termine la evaluación del organismo europeo, que comenzó la semana pasada.



"Exigimos una disculpa pública de Christa Wirthumer-Hoche por sus comentarios negativos sobre que los estados de la UE aprueban directamente 'Sputnik V'. Sus comentarios plantean serias dudas sobre la posible interferencia política en la revisión en curso de la EMA", ha señalado la cuenta oficial de 'Sputnik V' en Twitter.



Así, defienden que la vacuna "ha sido aprobada por 46 países". "La EMA no permitió tales declaraciones sobre ninguna otra vacuna. Tales comentarios son inapropiados y socavan la credibilidad de la EMA y su proceso de revisión. Las vacunas y la EMA deberían estar por encima de la política", exigen.



En este sentido, añaden que los europeos "se merecen una revisión imparcial como la realizada por otros 46 países". "Después de posponer la revisión de 'Sputnik V' durante meses, la EMA no tiene derecho a socavar la credibilidad de otros 46 reguladores que revisaron todos los datos necesarios", concluyen.



Hungría ha aprobado 'Sputnik V' y está vacunando ya a su población, mientras República Checa y Eslovaquia también han pedido dosis y dicen que no esperarán a la aprobación de la EMA. Preguntada por la posibilidad de que Austria dé el mismo paso, Wirthumer-Hoche señaló este lunes en declaraciones a la televisión austriaca ORF que "es algo comparable a la ruleta rusa" y desaconsejó su aprobación por parte de los países comunitarios hasta que no se pronuncie la EMA.