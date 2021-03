Coronavirus.- Italia se convierte en el primer país europeo que producirá la vacuna rusa Sputnik V

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La Cámara de Comercio Italo-Rusa (CCIR) ha anunciado un acuerdo entre el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) y la empresa Adienne Srl para la producción de la vacuna rusa Sputnik V en Italia, convirtiéndose así en el primer contrato europeo para la producción de la vacuna.



Esta asociación permitirá disponer de 10 millones de dosis para finales de año y se espera que la producción comience en julio. Adienne Srl está situada en la provincia norteña italiana de Monza y Brianza y forma parte de un importante grupo suizo, Adienne Pharma & Biotech.



"Las empresas italianas son estratégicas, tienen habilidades y competencias únicas en el panorama europeo y son capaces de afrontar el mercado con flexibilidad y rapidez. El acuerdo entre Rusia y nuestra empresa asociada es el primero con un socio europeo. Es un acuerdo histórico que muestra el estado de salud de las relaciones entre nuestros dos países y subraya cómo las empresas italianas saben ver más allá de las polémicas políticas. En estos momentos la creación de una vacuna segura y al alcance de todos es fundamental para salir de esta situación de inestabilidad para la salud pública, las empresas y las economías de nuestros países. Hemos hecho una 'carrera de relevos' sin afiliaciones políticas ni banderas", ha comentado al respecto el presidente de la Cámara de Comercio Italo-Rusa, Vincenzo Trani.



Mientras tanto, la relación entre los desarrolladores de la vacuna y las autoridades europeas se ha tensado aún más en los últimos días. De hecho, este mismo lunes han exigido una "disculpa pública" de la presidenta del Consejo de Administración de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), Christa Wirthumer-Hoche, por pedir a los Estados miembro que no aprobaran la vacuna rusa hasta que no termine la evaluación del organismo regulador europeo, que comenzó la semana pasada.



Hungría ha aprobado Sputnik V y está vacunando ya a su población, mientras República Checa y Eslovaquia también han pedido dosis y dicen que no esperarán a la aprobación de la EMA. Preguntada por la posibilidad de que Austria dé el mismo paso, Wirthumer-Hoche señaló este lunes en declaraciones a la televisión austriaca ORF que "es algo comparable a la ruleta rusa" y desaconsejó su aprobación por parte de los países comunitarios hasta que no se pronuncie la EMA.