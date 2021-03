Colombia.- El Gobierno reitera que está en conversaciones con Colombia para "la mejor protección" del galeón San José

05/12/2015 Restos del galeón San José, buque español hundido en el siglo XVIII ESPAÑA EUROPA MADRID CULTURA MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Gobierno ha reiterado que mantiene conversaciones con el Ejecutivo colombiano para "la mejor protección y conservación del patrimonio común" como el galeón San José, sobre el que se ha ofrecido además "cooperación técnica" en este último año para actuar conjuntamente en la recuperación del pecio.



El Gobierno ha respondido así a la pregunta parlamentaria recogida por Europa Press de varios diputados 'populares' al respecto del galeón y la colaboración con el Ejecutivo colombiano. En este sentido, ha recordado que una de las medidas del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático (PNPPAS) establece la colaboración con otros países con historia común para preservar el patrimonio común.



No obstante, la República de Colombia, desde el punto de vista jurídico, no es signataria de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 2001, no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ni reconoce el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya (Países Bajos).



"Pero ambos Gobiernos están en conversaciones, han expresado su preocupación por este tema y se considera esencial la colaboración de ambos países para la mejor protección y conservación de dicho patrimonio común", concluye la respuesta del Ejecutivo.