Claman justicia en Guatemala por 41 niñas que murieron en un incendio en 2017

Varias mujeres recuerdan la quema del Hogar Seguro Virgen de la Asunción donde 41 niñas murieron el 8 de marzo de 2017, hoy, durante una marcha conmemorativa por el Día de la Mujer que finalizó frente al Palacio Nacional de la Cultura, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Esteban Biba

Guatemala, 8 mar (EFE).- Decenas de mujeres guatemaltecas clamaron por justicia este lunes al recordar el caso de 41 niñas que murieron y otras 15 que sufrieron quemaduras en un incendio hace cuatro años en un hogar bajo la tutela del Estado.

"Estamos luchando para que se haga justicia. Que la muerte de nuestras hijas no quede impune, todo lo que hicieron con ellas. Yo le pido a todos que seamos fuertes y que sigamos adelante", aseveró en un acto público Vianney Hernández, madre de una de las menores fallecidas.

"Nosotros no nos vamos a rendir. Yo le pido por favor a todas las mamás, sigamos", añadió Hernández durante una pequeña ceremonia en las afueras del Hogar Virgen de la Asunción, al oeste de Ciudad de Guatemala y donde fallecieron las niñas el 8 de marzo de 2017.

Los actos para recordar a las 41 menores fallecidas y a otras 15 que resultaron con quemaduras de gravedad se trasladaron posteriormente al centro de la Ciudad de Guatemala, donde fue colocado en 2018 un pequeño espacio en la Plaza de la Constitución para recordar a las víctimas.

Al menos tres madres de las fallecidas, incluida Hernández, llegaron a la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno), para acompañar los actos en memoria de las menores.

SIN MIEDO AL ESTADO

Hernández recalcó que no le tienen miedo al Estado de Guatemala y que ha acompañado constantemente el proceso judicial por la muerte de las menores, incluida su hija, Ashley Rodríguez Hernández, quien tenía 14 años al momento de su fallecimiento.

Según medios locales, al menos dos madres de las 41 menores quemadas en 2017 fueron asesinadas desde entonces: Wendy Ramírez, el 21 de febrero de 2021, en el departamento de Chiquimula (este), y Gloria Pérez, el 8 de junio de 2018, en Petén (norte).

Tras 48 meses de la muerte de las menores, el caso aún no ha llegado a juicio, por lo que la organización gubernamental Fundación Sobrevivientes exigió en un comunicado al Estado guatemalteco "una actuación efectiva" para que el caso no quede en la impunidad.

Al menos ocho personas entre policías y autoridades han sido acusadas por la muerte de las menores.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Guatemala recordó este lunes a las niñas en una nota de prensa y enfatizó que a la fecha "el Estado de Guatemala aún no cuenta con un sistema de protección de la infancia suficiente efectivo".

Las 56 niñas se encontraban en un aula pequeña, bajo llave, cuando se originó el incendio en un hogar bajo la administración del Estado. El fuego nació dentro del aula, como protesta por el hacinamiento el maltrato y las condiciones en que se encontraban las menores.

El grupo de niñas había sido encerrado en el aula durante varias horas por autoridades del lugar y policías, tras varios incidentes el día anterior en el que participaron además docenas de adolescentes bajo la tutela estatal.

El hogar se encuentra ubicado 20 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala, en el municipio de San José Pinula, del departamento (provincia) de Guatemala.