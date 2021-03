09/03/2021 Ciencia.-La NASA apuesta por un radiotelescopio masivo en la cara oculta lunar. La NASA financia una propuesta para crear un observatorio de radioastronomía en la cara oculta de la Luna con una red de cientos de kilómetros de antenas construidas con materiales autóctonos. POLITICA JUSTICIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA LUNAR RESOURCES)



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La NASA financia una propuesta para crear un observatorio de radioastronomía en la cara oculta de la Luna con una red de cientos de kilómetros de antenas construidas con materiales autóctonos.



La agencia espacial recientemente otorgó 125.000 dólares a Lunar Resources y la Universidad de Colorado (CU) Boulder para completar un estudio de nueve meses sobre el proyecto, llamado Lunar Farside Radio Observatory, o FarView.



Jack Burns, profesor en los departamentos de Ciencias Astrofísicas y Planetarias y Física en CU Boulder, desarrolló el concepto para este observatorio sin precedentes.



"FarView será el observatorio astronómico más sensible de la historia", dijo en un comunicado Ronald Polidan, investigador principal de FarView y director de programas de Lunar Resources.



FarView tiene como objetivo investigar un período inexplorado en la historia del universo llamado Edad Oscura Cósmica. Identificará las condiciones y procesos bajo los cuales se formaron las primeras estrellas, galaxias y agujeros negros en acumulación. Sin embargo, eso es solo la punta del iceberg, explicó Burns, co-investigador del proyecto.



"El Observatorio FarView permitirá que se investiguen múltiples disciplinas de la ciencia con un detalle sin precedentes", dijo Burns. "No solo podemos hacer astrofísica única en su tipo, sino que también podremos sondear el subsuelo de la luna, desarrollar pronósticos meteorológicos espaciales en profundidad, detectar campos magnéticos asociados con planetas potencialmente habitables alrededor de estrellas cercanas e incluso detectar rayos de tormentas en Neptuno".



CONSTRUCCIÓN ROBOTIZADA



El concepto de observatorio FarView consiste en un radioobservatorio de 20 kilómetros por 20 kilómetros construido en la superficie del lado lejano de la luna con un área total de observatorio de más de 400 kilómetros. Debido al enorme tamaño, FarView ha sido diseñado para fabricarse "in situ", lo que significa que los materiales de construcción se extraerán de la Luna y luego se construirán robóticamente en la superficie lunar con las tecnologías de industrialización espacial existentes.



Las novedosas tecnologías de fabricación espacial y extracción de recursos lunares de Lunar Resources están permitiendo que más del 95% de la masa del observatorio se extraiga y luego se fabrique en la luna.



"Mediante la utilización de los recursos en la Luna, podríamos construir FarView a aproximadamente el 10% del costo del telescopio James Webb y operar durante más de 50 años. Eso es un cambio de juego ", dijo el doctor Alex Ignatiev, director de tecnología de Lunar Resources.



A través del la subvención rcibida, el equipo realizará un estudio inicial de extremo a extremo a nivel de sistema para la construcción de FarView. Luego, el equipo solicitará la financiación de la Fase II antes de realizar la transición de FarView a un programa de Fase III para desarrollar la primera de las cuatro matrices FarView en la superficie lunar para 2030.