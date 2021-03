Casa Blanca no hace declaraciones sobre una mordedura de perro que involucra a una mascota de Biden

Foto de archivo. Major, una de las mascotas del presidente Joe Biden explora South Lawn después de su llegada a la Casa Blanca. Foto tomada el 24 de enero de 2021. Adam Schultz/White House/Handout via REUTERS.

WASHINGTON, 9 mar (Reuters) - Una portavoz de la Casa Blanca no hizo el martes comentarios sobre un informe de medios de comunicación de que el perro más joven del presidente Joe Biden había dejado la Casa Blanca luego de un presunto incidente con una mordedura, y señaló que las dos mascotas de Biden a menudo viajan a su estado natal de Delaware.

Los comentarios siguen a un informe de CNN que cita fuentes anónimas de que el perro rescatado de Biden, Major, había mordido a un miembro del personal de seguridad y que ambos perros habían abandonado la Casa Blanca.

Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a NBC News que las mascotas estaban con amigos de la familia en Delaware, mientras la primera dama Jill Biden viaja esta semana.

"Major y Champ son parte de la familia de los Biden ... A menudo van a Delaware cuando la primera dama está de viaje, y se están adaptando a su nuevo hogar", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, a MSNBC en una entrevista, y agregó que no hay detalles específicos sobre los informes.

Un representante de la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Jill Biden, quien está visitando bases militares en el estado de Washington y California hasta el miércoles, ha dicho que ha estado tratando de asentar a los dos pastores alemanes en su nueva casa en Washington DC desde que Biden asumió el cargo en enero.

Biden adoptó a Major en noviembre de 2018 de la Sociedad Protectora de Animales de Delaware. Champ se unió a la familia en 2008 cuando Biden fue elegido vicepresidente durante la presidencia de Barack Obama.

Jill Biden señaló el mes pasado que los caninos se han tenido que acostumbrar a la Casa Blanca, así como a sus numerosos empleados.

"Me he estado obsesionando con que nuestros perros se acomoden porque tenemos un perro viejo y tenemos un perro muy joven", dijo a "The Kelly Clarkson Show" en una entrevista el 28 de febrero. "Así que eso es lo que me ha obsesionado, lograr que todos se sientan cómodos y tranquilos".

(Por Susan Heavey y Nandita Bose; Editado en español por Juana Casas)