Birmania.- Muere bajo custodia un segundo alto cargo de la LND detenido tras el golpe de Estado en Birmania

Nueva jornada de protestas con cientos de detenidos



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Un segundo cargo de la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido desplazado del poder por el golpe militar en Birmania, ha muerto bajo custodia policial debido a una "herida en el abdomen".



Zaw Myat Lin, que dirigía un instituto de formación profesional creado por el partido político en Shwe Pyi Thar, una localidad de la región de Rangún, fue detenido junto a otras tres personas la noche del lunes, según el medio local 'The Irrawaddy'.



Su esposa Ko Zaw Myat Lin ha sido llamada para identificar el cuerpo este martes y los militares le han dicho que se habría hecho la herida tras clavarse un objeto punzante al saltar una valla para intentar escapar, algo que la mujer no "cree posible". Los militares además no le dejaron llevarse el cuerpo.



El caso de Myat Lin se une al del Khin Maung Latt, otro miembro de la LND que murió entre torturas de los militares, según denuncia la oposición.



JORNADA CON CIENTOS DE DETENIDOS



Los manifestantes han vuelto a protestar en las principales ciudades contra la junta militar que tomó el poder el pasado 1 de febrero y mantiene arrestados a los principales líderes políticos electos del país asiático.



Según 'The Irrawaddy', solo durante la noche del lunes 130 personas fueron detenidas después de que varios centenares de estudiantes fueran rodeados por las fuerzas de seguridad en un barrio de Rangún, la ciudad más poblada del país.



Además, según Myanmar Now, 84 estudiantes que participaron en una sentada el domingo en la ciudad de Mandalay permanecen arrestados sin fianza acusados de "desobediencia y deslealtad" bajo un nuevo cargo creado este mes por la junta para mantener presos a los manifestantes.



Según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP), 1.857 personas han sido arrestadas y 1.538 permanecen detenidas desde que comenzaron las protestas contra el golpe. Durante la represión de las protestas han muerto más de 60 personas.



MEDIOS INDEPENDIENTES SIN LICENCIA



Varios medios independientes de Birmania han publicado un comunicado en el que desafían a las autoridades después de que el pasado lunes retiraran la licencia para informar a varios medios de comunicación críticos con el golpe.



La Policía ha entrado en la sede del portal Mizzima en Rangún y ha confiscado equipos, así como también lo ha hecho en la oficina de Myanmar Now, otro portal digital.



Este último denuncia tres redadas policiales en los últimos dos días en los que nadie fue arrestado.



Asimismo, Myanmar Now también ha informado de una inspección en la sede de otro medio de comunicación, Kamayut Media, en Rangún, en la que los agentes buscaban al editor jefe y el cofundador para su detención.