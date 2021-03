Aplazado el inicio del juicio por la muerte de George Floyd en EEUU

Actualiza con declaración del fiscal y manifestante ///Minneapolis, Estados Unidos, 8 Mar 2021 (AFP) - El inicio del juicio contra el expolicía Derek Chauvin, acusado por la muerte de George Floyd, fue aplazado hasta el martes para que el magistrado que preside la audiencia pueda analizar si agrega un cargo adicional contra el inculpado.El juicio debía haber comenzado este lunes con la selección del jurado, un proceso percibido por la opinión pública como muy simbólico después de las masivas manifestaciones contra el racismo y la violencia policial que desató la muerte de Floyd el 25 de mayo pasado. Pero, mientras cientos de manifestantes se congregaban cerca de un tribunal de Minneapolis fuertemente custodiado, el juez del condado de Hennepin, Peter Cahill, ordenó que la selección se pospusiera hasta al menos el martes.Los fiscales habían solicitado la pausa hasta que una corte de apelación decida si el juez debe restablecer un cargo de asesinato en tercer grado contra Chauvin."La Corte sentará a los miembros del jurado para un juicio sobre el que todavía no sabemos las acusaciones exactas", afirmó Matthew Frank, el fiscal principal.Chauvin, de 44 años, está acusado de asesinato en segundo grado y de homicidio involuntario por la muerte de Floyd.El afroestadounidense murió asfixiado después de que el agente lo inmovilizara apretándole el cuello con la rodilla durante casi nueve minutos. Cahill dijo que pensaba que la selección de los 12 jurados y cuatro suplentes debe continuar, pero estuvo de acuerdo en detenerla mientras se resuelve la apelación. "Los posibles jurados están aquí, pero seamos realistas, esto no va a comenzar antes de mañana", dijo el magistrado. "Por lo que, salvo objeción de alguna de las partes, voy a liberar a los jurados y comenzar todo mañana con la selección", agregó. El agente, en libertad bajo fianza, compareció ante la corte vestido con un traje azul y una mascarilla negra.Chauvin fue filmado presionando con su rodilla el cuello de Floyd durante casi nueve minutos mientras el detenido estaba esposado. Sus últimas palabras, "no puedo respirar", conmocionaron a Estados Unidos. - "El problema es el sistema" - Cientos de personas protestaron este lunes cerca del tribunal en Minneapolis con flores y pancartas para recordar a Floyd. "Hay un problema en Estados Unidos", dijo a la AFP Marcus X. Smith, cofundador de una pequeña organización bautizada como el Partido Popular de los Negros Unidos de Estados Unidos. "El problema es el sistema contra el que estamos luchando", agregó. Nadi McDill, una joven afroamericana, afirmó de su lado que apoyaba el atraso del juicio porque la suma del cargo de asesinato en tercer grado puede aumentar las posibilidades de condena. "Conseguir la acusación de asesinato en tercer grado es importante", aseguró.El juicio por la muerte de Floyd promete ser extraordinario en muchos aspectos: contará con abogados de renombre, se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y se transmitirá en vivo.La Oficina del Fiscal General del estado de Minnesota convocó a Neal Katyal, un experimentado letrado que ha defendido al gobierno ante la Corte Suprema. Katyal describió el juicio a Chauvin como un "caso penal histórico, uno de los más importantes en la historia" de Estados Unidos. Ashley Heiberger, una exoficial que ahora trabaja como asesora sobre prácticas policiales, dijo que "el hecho de que un oficial haya sido acusado penalmente por un uso abusivo de la fuerza es en sí mismo un caso atípico". "Es aún más raro que sean condenados", agregó. "Existe una tendencia de los jurados a querer darle al oficial de policía el beneficio de la duda". Sin embargo, las circunstancias que rodearon el caso de Chauvin son tan preocupantes que "ningún policía u organización policial salió a defender su acción", agregó.Otros tres agentes involucrados en el arresto de Floyd, Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao, enfrentan cargos menores y serán juzgados por separado. Los cuatro involucrados en el caso fueron despedidos por el Departamento de Policía de Minneapolis. - "Exactamente para lo que fue entrenado" - Chauvin, que tenía 19 años en la fuerza, fue liberado bajo fianza en el otoño boreal y se espera que se declare inocente de los cargos de asesinato y homicidio involuntario. "Hizo exactamente aquello para lo que estaba entrenado", indicó su abogado, Eric Nelson. Según Nelson, Floyd murió de una sobredosis de fentanilo. Una autopsia encontró rastros de esa droga en el cuerpo de Floyd, pero precisó que la causa de la muerte fue "compresión del cuello". Ben Crump, un abogado que representa a la familia de la víctima, dijo el sábado que esperaba que el equipo de defensa cuestionara a Floyd por su carácter. "Tratarán que la gente olvide lo que ve en el video", afirmó.Se necesitará un fallo unánime de los 12 miembros del jurado para declarar culpable a Chauvin. Si el policía no fuera condenado es probable que se produzca una nueva ola de manifestaciones contra el racismo. Las autoridades han movilizado a miles de policías y miembros de la Guardia Nacional por miedo a nuevas protestas durante el juicio. No se espera el fallo antes de fines de abril.