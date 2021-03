AMP.- México.- Más de 80 heridos en la marcha del 8M en Ciudad de México con disturbios frente al Palacio Nacional

Las manifestantes derriban parte de la valla que protege el Palacio y la Policía responde con gases



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Al menos 81 personas, 62 policías y 19 civiles, han resultado heridas este lunes en la manifestación del 8M en Ciudad de México, donde se han vivido momentos tensos frente la Palacio Nacional cuando varias participantes han derribado parte del muro de metal que el Gobierno ha colocado para proteger el edificio.



La movilización con motivo del Día Internacional de la Mujer ha llenado las calles de distintos puntos del país, si bien en Ciudad de México se han congregado hasta 20.000 personas, según ha subrayado la subsecretaria de Desarrollo Institucional del Ministerio de Seguridad, Marcela Figueroa.



En el Zócalo, un grupo de participantes de la manifestación, ataviadas de negro, han intentado tumbar las vallas metálicas que se han puesto alrededor del Palacio Nacional, un muro que las feministas han transformado en homenaje a las víctimas de la violencia machista colocando sus nombres y flores.



Según varios medios locales, la Policía de la capital habría arrojado gas lacrimógeno a las manifestantes, que se habrían replegado a calles de los alrededores para lavarse el rostro ante la irritación causada por la respuesta policial. Sin embargo, al final de la marcha, la subsecretaria ha negado que se haya usado este gas u otro tipo de sustancias irritantes contra las manifestantes, informa 'El Universal'.



En este sentido, ha asegurado que las autoridades solo han utilizado extintores para evitar un mayor incendio frente a Palacio Nacional, donde se ha prendido fuego a algunos de los escudos de los policías, y paliar las acciones de violencia.



Por su parte, manifestantes y reporteras que se encontraban en el lugar del incidente han asegurado que recibieron un gas en la cara que les causó ardor en los ojos, la piel y la garganta, así como les provocó tos y dificultad para respirar, según recoge el medio antes citado.



Antes de ser dispersada, esta parte de la movilización ha logrado quitar al menos cuatro de las vallas, lo que han celebrado al grito de "sí se pudo", informa el medio mexicano Jornada.



En la marcha de este lunes también se ha detectado a hombres infiltrados que han agredido a mujeres policías, así como a otro que han participado en actos vandálicos a locales, según ha detallado Figueroa.



Por otro lado, la Fiscalía de la Ciudad de México ha informado que se ha iniciado una investigación por agresión a las mujeres policías y civiles con el propósito de "evitar la impunidad en los hechos de esta tarde (lunes)", señala 'Milenio'.



La jornada reivindicativa ha dejado así al menos 81 heridos, según ha precisado Figueroa, que ha indicado que nueve de los policía heridos y una civil han sido trasladados para recibir atención médica pero se encuentran estables.



Con consignas como "no estás sola", "México feminicida" o "marcho yo que estoy viva pero no sé hasta cuando", las feministas mexicanas han copado las calles de la capital para gritar y cantar con fuerza contra la violencia machista y por los derechos de las mujeres. A parte de los disturbios, la marcha ha dejado así estampas de unión como el improvisado canto de 'Canción sin miedo', de Vivir Quintana, en el centro histórico.



"Vengo a gritar por las que ya no pueden", se ha clamado también en la manifestación de Ciudad de México, que ha comenzado en el Monumento a la Revolución y también ha dejado intentos de vandalismo en algunos monumentos y edificios, así como denuncias por parte de grupos de manifestantes que han asegurado haber sido retenidas por la Policía en ciertos puntos, informa 'Milenio'.



Por otro lado, se ha detenido a cuatro fotoperiodistas de distintos medios de comunicación locales e internacionales, a lo que el Ministerio de Seguridad ha respondido que los agentes que procedieron a los arrestos han sido suspendidos, mientras se continúa investigando el incidente.



Finalmente, la manifestación ha concluido con una pequeña fogata y el grito de las distintas consignas entre varios grupos congregados en el centro histórico y que han abandonado el lugar poco a poco.



Michoacán, Hidalgo, Chihuahua, Nuevo León, Morelos o Chiapas han acogido también protestas con motivo del 8M.



El movimiento feminista mexicano ha salido así a reivindicar los derechos de la mujer y justicia ante los feminicidios ya que en el país diez mujeres son asesinadas cada día. Cerca de 3.700 mujeres fueron asesinadas en México en 2020, 967 de ellas por motivos de género o feminicidio.



LÓPEZ OBRADOR SOBRE LAS VALLAS



De forma previa a las manifestaciones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido criticado por la colocación de las vallas frente al Palacio Nacional, a lo que ha respondido diciendo que está "a favor del derecho de las mujeres, de la igualdad".



"Yo soy humanista y no estoy en contra del feminismo. Estoy en contra de la corrupción, del autoritarismo, en contra de la hipocresía. Ahora resulta que los conservadores son feministas, es el colmo", ha añadido.



En este sentido, ha precisado que la valla era porque "es mejor poner una valla frente a las mujeres que van a protestar que a los granaderos, como era antes". "Tenemos que evitar eso, que no haya violencia, que nadie salga herido. Se puede protestar, desde luego de manera pacífica, se puede llegar hasta el insulto a la autoridad, eso está permitido", ha apuntado, para señalar que no iba a haber "represión" en la marcha.



Asimismo, en un vídeo difundido en sus redes sociales, el presidente acuso a los conservadores de llevar a cabo una campaña de desprestigio contra su Gobierno e "infiltrar a gente para generar violencia, para dañar". En este sentido, ha indicado, según recogen los medios locales, que las vallas se habían puesto ante violencia de estos provocadores, fascistoides, los conservadores(...). "



"¿Qué tiene que ver eso con el feminismo?, al contrario, eso es lo opuesto al movimiento feminista", ha cuestionado.