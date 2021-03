AMP.- Cvirus.- Chile supera a Israel como país del mundo con más vacunados por cada 100 habitantes en la última semana

La Cámara de Diputados chilena aprueba ampliar el estado de catástrofe hasta el 30 de junio



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Chile ha superado este martes a Israel como el país del mundo con más personas vacunadas por cada 100 habitantes durante los últimos siete días, según los datos de Our World in Data de los que se hace eco el Ministerio de Salud chileno.



Chile ha administrado al menos una dosis de la vacuna a más de 4,2 millones de personas desde que dio comienzo a su campaña de vacunación. Además, el pasado lunes marcó un nuevo récord diario con la administración de 319.014 dosis en 24 horas, según 'La Tercera'.



Pese al éxito de la campaña de vacunación, el Ministerio de Salud sigue registrando cifras abultadas de positivos y el jueves aumentarán las restricciones en varios lugares del país.



Las autoridades sanitarias han registrado 3.528 nuevos casos de coronavirus y 19 fallecimientos a causa de la enfermedad con lo que, desde el comienzo de la pandemia, 864.064 personas se han contagiado y han fallecido 21.182.



Asimismo, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos ha aumentado de nuevo y hay 1.839 pacientes ingresados.



Por otro lado, la Cámara de Diputados chilena ha aprobado este martes con 104 votos a favor y 42 en contra prorrogar hasta el 30 de junio el estado de catástrofe por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, aunque deberá contar ahora con el visto bueno del Senado.



La resolución ha contado con el rechazo de las fuerzas de la izquierda presentes en la Cámara, como el Partido Comunista o el Frente Amplio, quienes acusaron el Gobierno de servirse de este mecanismo para frenar las protestas que se celebran contra el actual gabinete de La Moneda.



La oposición ha acusado al Gobierno de "chantajear" a los diputados después de que el ministro de la Secretaría General de la Presidencial, Juan Ossa, advirtiera durante el debate de que en caso de no ser aprobada la prórroga las ayudas por el coronavirus dejarían de entregarse.