Afganistán.- EEUU dice que "sopesa ideas" para el proceso de paz pero resalta que debe estar "liderado por afganos"

Rusia prepara un encuentro en Moscú con miembros del Gobierno y los talibán



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha resaltado que "sopesa distintas ideas" para "acelerar" el proceso de conversaciones de paz entre el Gobierno de Afganistán y los talibán, si bien ha hecho hincapié en que el proceso debe estar "liderado por afganos", tras las críticas desde Kabul a la última propuesta de Washington.



El vicepresidente primero de Afganistán, Amrulá Salé, dijo el lunes que Kabul no aceptará "demandas ilegítimas" en torno al proceso, después de que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, enviara una carta a la Presidencia afgana en la que propuso una conferencia de paz en Turquía destinada a crear un Gobierno de unidad con los talibán, entre otras medidas.



La carta de Blinken propone al presidente afgano, Ashraf Ghani, una conferencia encabezada por Naciones Unidas que contemple el inicio de un periodo de tres meses de reducción de la violencia de cara a un alto el fuego, ante la falta de avances en las conversaciones entre el Ejecutivo y los talibán en la capital de Qatar, Doha.



Salé respondió con dureza y manifestó que el Gobierno no cambiará su postura en las conversaciones de paz con los insurgentes, antes de apuntar que "se pueden discutir las elecciones y la fecha, pero no se permitirá que nadie arrebate a la gente el derecho a votar".



En respuesta, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha indicado que Washington "anima los progresos en el proceso de paz, incluidos los progresos hacia un acuerdo político y un alto el fuego exhaustivo" y ha confirmado que su enviado especial a Afganistán, Zalmay Khalilzad, trabaja en este sentido.



"Es cierto que hay consultas y que el Departamento en general está en consulta cercana con aliados, socios y países de la región para ver cómo podemos apoyar colectivamente el proceso de paz", ha manifestado Price durante su rueda de prensa diaria.



"Al mismo tiempo, todo, toda idea que ponemos sobre la mesa, toda propuesta existente, ciertamente toda propuesta que vayamos a respaldar, es en un proceso cuyo centro debe ser liderado por afganos y propiedad de los afganos", ha explicado, antes de incidir en que "el derecho y la responsabilidad de determinar su futuro político es de los afganos".



En este sentido, Price ha argüido que "Estados Unidos tiene un papel de apoyo que jugar". "Buscamos otorgar a todas nuestras iniciativas, ya sea en Afganistán o en cualquier otro lugar, la mayor posibilidad de éxito. Muchas veces ese éxito, al menos en primera instancia, registra cierto grado de tiranteces privadas, que a menudo van de la mano", ha explicado.



"Estamos intentando apoyar y hacer todo lo posible para apoyar a las partes, haciendo todo lo posible para unir a los aliados, a los socios internacionales y al resto en la región para dejar claro que todos nos jugamos algo en la seguridad y estabilidad futura de Afganistán", ha apuntado.



En esta línea, Price ha subrayado la importancia de "garantizar que los avances son duraderos, incluidos los avances importantes para mujeres y niñas durante los últimos años". "En última instancia, es un proceso liderado por afganos y propiedad de afganos y estamos allí para apoyar esto", ha remachado.



REUNIÓN EN RUSIA



Por otra parte, fuentes oficiales afganas han confirmado que Rusia planea acoger una reunión sobre el proceso de paz durante los próximos días, al que estarán invitados Ghani, el presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional de Afganistán, Abdulá Abdulá, y representantes de los talibán.



"Se celebrará una conferencia. Algunas figuras han sido invitadas. El presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional también ha sido invitado", ha señalado el portavoz de este organismo, Faraidún Juazún, quien no ha confirmado la participación de Abdulá, según ha informado la cadena de televisión afgana Tolo TV.



El Ministerio de Exteriores de Rusia ha detallado que está previsto que la reunión tenga lugar el 18 de marzo en la capital, Moscú. "Está programada", ha señalado, en declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias Sputnik, sin dar más detalles.



Afganistán se ha visto sumido en un repunte de la violencia desde el inicio de las conversaciones de paz en septiembre. En este contexto, el jefe de la Policía del distrito de Deh Yak, Abdulrahman Faté, murió el lunes a causa de la explosión de una mina antipersona.



Por su parte, el Ministerio de Defensa de Afganistán ha anunciado a través de su cuenta en la red social Twitter la muerte de 31 presuntos talibán, incluidos cinco comandantes del grupo, en el marco de una serie de operaciones llevadas a cabo durante los últimos tres días en la provincia de Heart (norte).