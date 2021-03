Wanderers y Bolivar se miden en un encuentro marcado por las bajas

En la imagen, un registro de otra actuación de los jugadores de Montevideo Wanderers. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 8 mar (EFE).- Uno con la baja de su portero titular y el otro sin su goleador, el Montevideo Wanderers y el Bolívar de Bolivia se medirán este martes en el encuentro de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores.

Golpeado duramente en el plano local, el conjunto uruguayo buscará cambiar la pisada luego de caer por 2-8 frente al Montevideo City Torque por la undécima jornada del Torneo Clausura.

Para eso, el entrenador, Daniel Carreño, hará varios cambios en el once inicial y dará ingreso a muchos de sus habituales titulares, quienes descansaron en el mencionado juego.

Los defensores Paulo Lima y Gerardo Alcoba, quien ante los bolivianos terminará su carrera profesional; los centrocampistas Leonardo Pais y Guzmán Pereira y el delantero Hernán Rivero serán algunos de los que seguramente jueguen desde el inicio.

Por el contrario, quien no podrá decir presente será el portero Ignacio De Arruabarrena, una de las figuras del equipo, quien dio positivo por covid-19.

En el Bolívar, el entrenador, el español Natxo González, podrá contar con el uruguayo Felipe Carvalho y el argentino Leonardo Ramos, recientes fichajes del club boliviano.

Sin embargo, no tendrá al goleador albanés Armando Sadiku, otro de los futbolistas recientemente incorporados al conjunto de La Paz, quien padece un cuadro de gastroenteritis infecciosa.

De esta forma, los visitantes intentarán conseguir un buen resultado en Montevideo donde el Wanderers buscará una victoria que le permita encarar con tranquilidad la revancha que se jugará 16 de marzo en el estadio Hernando Siles a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar.

- Alineaciones probables:

Wanderers: Mauro Silveira; Paulo Lima, Gerardo Alcoba, Darwin Torres; Leonardo Pais, César Araujo, Guzmán Pereira, Lucas Morales; Nicolás Quagliata; Hernán Rivero y Maximiliano Pérez.

Entrenador: Daniel Carreño.

Bolívar: Javier Rojas; Diego Bejarano, Roberto Fernández, Felipe Carvalho, Luis Gutiérrez; Alex Granell, Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Álvaro Rey; Víctor Ábrego y Leonardo Ramos.

Entrenador: Natxo González.

Árbitro: El chileno Cristian Garay.

Cancha: Alfredo Víctor Viera, de Montevideo.

Hora: 19.15 hora local (22.15 GMT).