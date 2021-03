"Viví 76 años en Argentina. Es suficiente, ¿no?", responde el papa sobre posible retorno a su país

Francisco aseguró este lunes a los periodistas que lo acompañaron a Irak que no piensa regresar a vivir a su país de origen en caso de que un día renunciara al papado.

El tema fue mencionado recientemente en el libro de un médico y periodista argentino y el papa, de 84 años, respondiendo a una pregunta sobre el tema confirmó este lunes que no pensaba volver a Argentina. "No pienso volver a Argentina sino que me quedaré en mi diócesis", en Roma, dijo, añadiendo con humor: "Viví 76 años en Argentina. Es suficiente, ¿no?".

