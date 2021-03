Sin grandes cambios, los bolivianos definen a sus nuevos cargos territoriales

Funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), esperan este domingo, en el centro de computo la llegada de las actas de votación de las elecciones subnacionales, para elegir a 4.962 nuevas autoridades entre titulares y suplentes, de las cuales 583 son autoridades departamentales, 27 regionales y 4.352 municipales. EFE/Martin Alipaz

La paz, 7 mar (EFE).- La jornada de las elecciones regionales en Bolivia trascurrió este domingo en paz, pese a los inconvenientes en algunas mesas de votación por la ausencia de varios jurados, que no impidió a los bolivianos elegir los nuevos cargos territoriales sin grandes cambios en el mapa político.

Los recintos electorales comenzaron a cerrar a las 17.00 hora local (21.00 GMT) tras nueve horas de votación en unos comicios en los que más de 7,1 millones de bolivianos estaban llamados a las urnas para elegir a 4.962 nuevas autoridades regionales y municipales entre titulares y suplentes.

La característica principal de la jornada electoral fue la demora en la apertura de varias mesas de votación, que tuvieron que ser instaladas con los votantes que aguardaban en las largas filas que se fueron formando a la espera de poder sufragar.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Salvador Romero, reconoció que hubo "algunas dificultades" en el inicio de las votaciones, que se fueron "subsanando" en el transcurso del día.

El hecho más grave se registró en el municipio Colpa Bélgica, en el departamento de Santa Cruz, donde se quemaron las ánforas electorales tras denuncias de un presunto traslado de votantes en esa zona, situación que ya está siendo investigada por las autoridades.

A BOCA DE URNA

Como ya se había perfilado durante la campaña para las elecciones subnacionales, los resultados no oficiales a boca de urna de las encuestadoras Ciesmori y Focaliza, las únicas autorizadas por el TSE, no dieron grandes sorpresas mientras se conocen los datos oficiales a más tardar en una semana.

La expresidenta del Senado y aspirante a la Alcaldía de la ciudad de El Alto Eva Copa logra un 67 % en la encuesta de Ciesmori y un 64,4 % en la de Focaliza, muy por encima del 22 % y 18,1 % que le dan al candidato del MAS, Zacarías Maquera.

Copa es la gran sorpresa de estas elecciones, quien al no contar con el apoyo del partido oficialista y ser expulsada, presentó su candidatura con la alianza Jallalla y durante toda la campaña fue la favorita para ser la alcaldesa de la segunda ciudad más poblada de Bolivia y considerada por mucho tiempo un bastión político del MAS.

Por su parte, el candidato Iván Arias, de Somos Pueblo, se quedaría con la Alcaldía de La Paz al registrar un 48 % en Ciesmori y un 49,7 % en Focaliza sobre César Dockweiler del MAS, a quien las encuestadoras le dan un 35,9 % y un 32 %, respectivamente.

En el departamento de Santa Cruz los resultados no oficiales le dan el triunfo al excandidato presidencial y líder cívico Luis Fernando Camacho del partido Creemos con un 55,4 % y un 54 % frente a Mario Cronenbold del MAS, que obtiene un 34,3 % y un 30,9 %, en cada encuesta.

En la Gobernación de La Paz habría segunda vuelta entre el masista Franklin Gutiérrez, que logra un 37,3 % (Ciesmori) y un 37,7 % (Focaliza), y Santos Quispe de Jallalla, con 27,1 y un 24,9 %, respectivamente.

Otro masista, Humberto Sánchez, logra en la Gobernación de Cochabamba un 50,9 % y un 47,1 % de la preferencia electoral.

En cambio la expresidenta interina y candidata a la Gobernación de Beni Jeanine Áñez quedó en tercer lugar en el conteo a boca de urna de Ciesmori, que le da el triunfo a Alejandro Unzueta, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), con 37,5 %.

POLÉMICA POR LA OEA

La polémica en la jornada vino de la mano del presidente de Bolivia, Luis Arce, quien reconoció que no asistió a la inauguración de las elecciones en el TSE por la presencia de la misión de la OEA a la que repudió por su "papel nefasto" en las elecciones de 2019, que fueron anuladas entre denuncias de fraude a favor de Evo Morales.

Arce dijo, tras depositar su voto, que mientras esté la Organización de Estados Americanos (OEA) su Gobierno no va a asistir a ninguna invitación.

Morales cuestionó la presencia de ese organismo como observador en los comicios: "¿Quién la invitó y para qué viene la OEA a las elecciones subnacionales? Como institución es un organismo indeseable, conocido en Bolivia por gestar el golpe de Estado".