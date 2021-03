Protestas reclaman por tercer día renuncia del presidente en Paraguay =(Fotos)= Asunción, 8 Mar 2021 (AFP) - Varios centenares de personas se congregaron este domingo por tercer día consecutivo en Asunción para manifestar contra el presidente Mario Abdo Benítez, a cuyo gobierno acusan de corrupción y de una mala gestión de la pandemia de covid-19."¡Que renuncie Marito!", "¡Ladrones a la cárcel!", "¡Elecciones ya!", vociferaban los manifestantes en las inmediaciones de la casa presidencial. La protesta fue pacífica, al igual que las manifestaciones del sábado y a diferencia de los violentos enfrentamientos con la policía que tuvieron lugar el viernes y que dejaron 21 heridos.La oposición, minoritaria en el Congreso, acordó elaborar una moción de acusación contra el mandatario con la intención de iniciar un juicio político en su contra por "mal desempeño". Pero la iniciativa no cuenta con el apoyo del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), empresario tabacalero, disidente de Abdo dentro del partido Colorado oficialista. Abdo anunció el sábado cambios en cuatro ministerios -Salud, de Educación, de la Mujer y el Gabinete Civil- en un intento por apaciguar las protestas, que rechazan su gestión de la pandemia, que hasta el momento deja más de 168.000 contagios y 3.318 muertos."Los cambios que hizo el Presidente son valorables", dijo el senador Antonio Barrios, médico de cabecera de Cartes, de gran influencia en la política local. La oposición unida no reúne la mayoría necesaria para lograr la destitución del jefe de Estado, que promedia su mandato de cinco años. "Me toca gobernar en un contexto inédito, donde nadie tiene recetas únicas. Todos podemos cometer errores pero los errores los vamos a corregir con más participación, más diálogo y reafirmando la democracia", expresó Abdo en un mensaje el sábado. El mandatario recibió tácitamente el respaldo de Estados Unidos a través de un mensaje de Twitter de su encargado de negocios en Asunción, Joe Salazar."Deseamos paz y orden contínuo para nuestros socios y amigos del Paraguay. El Estado de Derecho es la piedra angular de la democracia", remarcó. hro/yow