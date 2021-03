Primeras palabras de Marta Nieto tras ser objeto de comentarios machistas en la gala de los Goya

06/03/2021 La actirz Marta Nieto, posa en la alfombra roja en la 35 edición de los Premios Goya en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS



MADRID, 8 (CHANCE)



Marta Nieto se ha convertido, involuntariamente, en una de las protagonistas de la polémica más lamentable que ha rodeado a la 35 edición de los Premioss Goya, al ser el centro de atención de ciertos trabajadores de RTVE que, en plena retransmisión en directo de la alfombra roja previa a la gala, dedicaron ciertos comentarios censurables machistas y sexistas - que no vamos a reproducir por vergüenza ajena - al físico de la actriz.



Marta ha querido pronunciarse sobre la polémica a través de su cuenta de Instagram, felicitando en primer lugar a la organización de los Premios porque "fue un ejemplo de profesionalidad, pasión y amor por el cine", confesando que "fue un honor" participar en la ceremonia. Dolida, también quiso censurar los comentarios machistas de los que fue objeto a su llegada al Teatro Soho Caixabank: "Con respecto al vídeo y a los audios filtrados, me gustaría gritar de rabia". "Por este tipo de comentarios el 8M tiene más sentido que nunca, porque vuestros juicios machistas que nos cosifican y nos comparan en función de vuestros gustos ridículos debería ser algo que os avergonzase verbalizar", ha lamentado la actriz.



Tan enfadada como decepcionada, Marta ha asegurado que "no son simples comentarios", sino "la muestra de la sociedad en la que vivimos. Del derecho de unos a opinar sin consecuencias y de la obligación de muchas de callar y complacer". "Nuestros cuerpos no son para vosotros. No son para vuestro deleite, vuestro juicio o para vuestras experiencias. Nuestros cuerpos son para nosotras. Cómo queramos vestir, cómo los disfrutemos, cómo los luzcamos o no, es asunto nuestro. Para nuestro placer. Qué pena y que vergüenza. Todo mi amor a mis compañeras maravillosas e inspiradoras. Y qué hartazgo", ha lamentado.



A la vez que RTVE pedía disculpas por lo sucedido, condenaba profundamente los comentarios machistas y aseguraba que ya ha abierto un expediente informativo a los protagonistas de la lamentable polémica, Marta Nieto llegaba, muy seria, a la capital tras haber vivido uno de sus días más complicados.



Visiblemente incómoda por centrar la atención mediática, la nominada al Goya en 2020 por "Madre", confesaba que prefería no volver a pronunciarse sobre la lamentable polémica machista: "Madre mía. La verdad es que no quiero hablar".



Protegida por un amigo que pedía a la prensa que no le preguntasen por el tema, asegurando que "ha dicho lo que tenía que decir en redes", Marta ha querido destacar lo especial que fue la entrega de los Goya, que se pudo llevar a cabo pese a la pandemia del Covid y tras superar numerosas dificultades: "Hicieron un esfuerzo precioso, la gala salió perfecta, vamos a hablar del cine y mañana es el día para manifestarse.