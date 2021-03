Portaltic.-Un estudio denuncia falta de penalizaciones para la desinformación de extrema derecha en Facebook

MADRID, 8 (Portaltic/EP)



Una investigación ha determinado que las publicaciones en la red social Facebook que difunden noticias falsas de ideología política de extrema derecha son las que obtienen una mayor participación de los usuarios, y además que estos contenidos experimentan menos penalizaciones por desinformación que los de otro corte político.



Así lo ha denunciado un análisis realizado por Cybersecurity for Democracy, de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos), que ha investigado las publicaciones de Facebook con ideologías políticas polarizadas, tanto con desinformación como sin ella.



En total se han analizado 8,6 millones de 'post', entre agosto de 2020 y enero de 2021, centrados especialmente en Estados Unidos y utilizando herramientas externas como CrowdTangle para determinar las interacciones de cada publicación, que la plataforma no comparte. Para la clasificación de la desinformación se ha utilizado como fuente Media Bias Fact Check.



Entre todas las publicaciones extremistas, la desinformación de extrema derecha es la que mayor tasa de interacción consigue en Facebook, con hasta un 65 por ciento más de participación que otras publicaciones de esta ideología sin noticias falsas, según el estudio.



Las publicaciones de extrema izquierda son las siguientes que logran una mayor interacción por usuario en Facebook, seguidas por las fuentes de noticias del centro del espectro político.



Además, el análisis ha descubierto que las publicaciones de Facebook con desinformación de extrema derecha logran una mayor difusión que las fuentes de contenidos verídicos -el único espectro ideológico en el que esto sucede-.



En el primer caso, las noticias falsas registraron 426 interacciones por cada mil seguidores por semana, mientras que las fuentes de no desinformación tuvieron un promedio de 259 interacciones semanales por mil seguidores.



Las noticias falsas de extrema derecha tuvieron como fechas récord el día de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre de 2020, en las que Biden se impuso a Trump, así como el pasado 6 de enero, cuando se produjo el asalto al Capitolio por parte de los seguidores del expresidente republicano.



Precisamente el día del asalto, las noticias de extrema derecha lograron 500 interacciones por cada mil seguidores de la página, mientras que las fuentes de derecha e izquierda moderadas apenas consiguieron 150 interacciones por cada mil seguidores esa semana.



FALTA DE PENALIZACIONES A LA EXTREMA DERECHA



Asimismo, la investigación de la Universidad de Nueva York ha puesto el foco en las medidas de penalización tomadas por Facebook contra la desinformación, prohibida por las políticas de usuario de la plataforma.



"Las cuentas de ideologías de centro y de izquierda sufren una penalización por desinformación, mientras que las fuentes de extrema derecha, no", han asegurado los autores del análisis.



Las noticias falsas de ideología política de centro o de izquierda -en el primer caso suelen ser noticias de salud falsas sin ideología definida- obtienen un rendimiento un 70 por ciento peor que la desinformación de extrema derecha, según las conclusiones de la investigación.