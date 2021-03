Portaltic.-iMac Pro tiene los días contados: estará disponible "hasta fin de existencias"

08/03/2021 IMac Pro POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE



MADRID, 8 (Portaltic/EP)



Apple ha actualizado la página de producto de su iMac Pro actual para informar de que el equipo estará disponible "hasta fin de existencias", cuando pondrá fin a su venta y se centrará en nuevos modelos.



El iMac Pro que actualmente se vende en la tienda de Apple tiene un precio de 5.500 euros en su configuración básica, aunque no permite seleccionar otras configuraciones. Se debe a que la compañía ha decidido no vender nuevas unidades de este modelo.



Como han informado fuentes de Apple a The Verge, la compañía dejará de producir y vender el actual iMac Pro una vez se agoten los suministros. En la web del producto se puede leer "hasta fin de existencias".



Apple prepara nuevos modelos de iMac, como ya informara Bloomberg en enero. Además de actualizar el diseño, con una 'barbilla' -marco inferior- menos pronunciada, los nuevos equipos funcionarían con la segunda generación de su procesador propio de Apple. En agosto, la compañía ya actualizó su catálogo de iMacs con un modelo de 27 pulgadas que todavía mantiene el procesador de la firma Intel.