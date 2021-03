Piñera anuncia un proyecto de ley contra deudores de pensiones de alimentos

El presidente de Chile, Sebastián Piñera. EFE/ Alberto Valdes/Archivo

Santiago de Chile, 8 mar (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó este lunes un proyecto de ley que busca agilizar el cobro de deudas por pensiones de alimentos.

"El proyecto de Ley que hoy presentamos al Congreso tiene como objetivo central facilitar el pago de estas pensiones de alimentos y hacerles muy difícil la vida a los padres que quieran seguir evadiendo estas obligaciones", indicó el mandatario durante la presentación de esta iniciativa legal.

La propuesta busca agilizar el cobro de las deudas por pensiones a través de medidas como retenciones al deudor de solicitudes de créditos, de los pagos por servicios -en el caso de proveedores del Estado-, de ingresos por ejecuciones judiciales y de las devoluciones de impuestos, entre otras.

Además, plantea el rechazo de la licencia de conducir y el pasaporte, a menos que se acredite la necesidad de tal permiso, detalló información oficial publicada por Presidencia.

El proyecto creará también un "Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos", en el que estarán inscritas todas las personas obligadas judicialmente al pago de una pensión de alimentos y que adeuden, total o parcialmente, al menos tres cuotas consecutivas del pago de la pensión de alimentos, o cinco discontinuas.

Este registro podrá ser consultado por deudores de alimentos, el hijo o hija, o representante legal, y las personas o entidades obligadas a consultarlo.

"Esta no es una causa de Gobierno o de oposición, no es una causa de derecha o de izquierda, ni mucho menos una lucha entre hombres y mujeres, esta es una causa noble, necesaria y urgente que siempre debiera unir el pensamiento y la acción de todos los hombres y mujeres de buena voluntad", señaló Piñera.

El presidente hizo este anuncio en el marco del Día Internacional de la Mujer y estuvo acompañado por la Primera Dama, Cecilia Morel, y los ministros de la Mujer, Mónica Zalaquett, y de Justicia, Hernán Larraín.

"Quiero homenajear a nuestras mujeres. Han sido en esta pandemia duramente golpeadas y a pesar de ello han salido adelante y, muy especialmente, a nuestras adultas mayores, un sector que me preocupa y ocupa muchísimo y que han debido sufrir además del duro aislamiento en esta pandemia", dijo Morel.