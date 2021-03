Perú.- El expresidente Humala arremete contra Fujimori: "Después de incendiar la pradera viene con un balde de agua"

01/09/2020 El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El expresidente y candidato presidencial del Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala, ha criticado a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y ha asegurado que "después de incendiar la pradera" ha venido con un "balde de agua".



Así se ha referido a las palabras de Fujimori, que ha dado marcha atrás y ha asegurado ahora que no apoyará una moción de censura contra el presidente, Francisco Sagasti. "Después de conspirar contra la democracia e incendiar la pradera, viene con un balde con agua. La clásica escopeta de dos cañones", ha manifestado, según informaciones de la emisora RPP.



En un vídeo, Fujomiri había dicho anteriormente que espera que el escándalo sobre el conocido como 'Vacunagate', en el que se han visto implicados cientos de altos cargos del Gobierno, "sea esclarecido de manera técnica y científica sin ningún tipo de sesgo político".



Humala, por su parte, ha cuestionado la difusión de datos por parte de medios locales, si bien dicha información habría sido extraída de informes preliminares elaborados por el equipo encargado de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.



"Boicotear el plan de vacunación, para desestabilizar al gobierno, es propio de golpistas que aún permanecen desde los 90 en el espectro político. No debemos permitir más conspiraciones contra la democracia", ha manifestado.



La candidata presidencial Verónika Mendoza también se ha pronunciado sobre el asunto: "Son tan miserables que no les importa mentir y desinformar sobre la vacuna (...) para hacer sus negociazos, generar caos y poner a su gente en el poder, por encima de la voluntad del pueblo". "No se saldrán con la suya", ha dicho.



Por su parte, el candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, ha calificado el informe emitido por una cadena de televisión de ser una "fábrica de mentiras". "Estamos ante un segundo intento de golpe de Estado", ha advertido.



Así, ha señalado que en este "complot" están involucrados también el candidato al Congreso de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, y el de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. "Son unos criminales", ha afirmado.