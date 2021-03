Olimpia lidera el Apertura tras los tropiezos de Guaraní y Libertad

Al término de la sexta fecha, Olimpia, que el sábado venció a Sol de América por 0-2, se sitúa en primer lugar, con 13 puntos, seguido por dos por Libertad tras su derrota el viernes ante 12 de Octubre (2-1).EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 7 mar (EFE).- Guaraní perdió este domingo la oportunidad de acompañar a Olimpia en la cima del Apertura al perder en casa ante Sportivo Luqueño (0-1), y después de que Libertad, que era el líder en solitario, cayera ante el colista.

Al término de la sexta fecha, Olimpia, que el sábado venció a Sol de América por 0-2, se sitúa en primer lugar, con 13 puntos, seguido por dos por Libertad tras su derrota el viernes ante 12 de Octubre (2-1).

Esos resultados dejaban a Guaraní la posibilidad de igualar a Olimpia en caso de ganar en su cancha, pero tanto el equipo como su técnico, Gustavo Costas, parecían tener la mente en el partido del jueves de la Libertadores, contra el colombiano Atlético Nacional.

De hecho Costas sacó un equipo mixto, una opción que no dio resultado ante un Luqueño que salió con ambición y que con el triunfo se ubica en la zona de confort de la tabla.

El gol llegó en el minuto 40 y precisamente de un viejo conocido del Aborigen, el defensa Luis Cabral, que conectó un potente derechazo que batió a Gaspar Servio.

Tras el gol del exGuaraní, los locales pasaron a controlar el partido, pero sin ideas ni juego y, en definitiva, haciendo un mal partido.

Luqueño, lejos de encerrarse, quiso buscar el segundo al contemplar a un rival que, según dijo Costas al final del encuentro, jugó su peor partido de lo que va de temporada.

Gran partido de Olimpia con un inmenso Roque Santa Cruz, que marcó el primero gol visitante, y un efectivo Jorge Recalde, el autor del segundo.

Los dirigidos por Néstor Gorosito dan la impresión de estar encontrando el esquema del argentino de rotaciones continúas, juego práctico por las bandas y, ante todo, efectividad en el área contraria.

El reverso fue Libertad, que lideraba en solitario, con dos puntos de diferencia ante Olimpia y Guaraní, y que volvió a decepcionar tras ir por delante en el marcador y verse superado por 12 de Octubre.

Motivos de preocupación para el técnico Daniel Garnero, que la semana pasada sufrió para derrotar al River Plate, y que el miércoles tiene una cita en Quito en la Libertadores ante la Universidad Católica.

Revés también para Cerro Porteño, el vencedor del pasado Apertura, que el sábado fue superado en todas las líneas por Nacional (2-0), con Leonardo Villagra de figura.

Son cuatro partidos que el Ciclón no conoce la victoria y que no termina de encontrar la punta ofensiva ni el rendimiento adecuado.