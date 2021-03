Nuevo varapalo para Isabel Pantoja. La Fiscalía pide tres años de cárcel para la tonadillera

01/01/1970 Isabel Pantoja reaparece públicamente en la presentación de 'Idol Kids' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 8 (CHANCE)



Isabel Pantoja revive su peor pesadilla. Y es que, según ha adelantado el portal "Ok diario" y han desarrollado en "El programa de Ana Rosa", la tonadillera se enfrenta a un nuevo juicio por delito de insolvencia punible y la Fiscalía pide para ella 3 años de prisión.



Los presuntos hechos delictivos se remontan al año 2015, cuando la cantante estaba en prisión por el Caso Malaya y su hermano Agustín, con plenos poderes sobre los asuntos de Isabel, pagó una deuda que Panriver 56 S.L. - sociedad de la que la tonadillera es administradora única - había contraído por unas unas obras realizadas en su casa de Marbella a la constructora Codabe en lugar de hacerlo a Hormofer, verdadero acreedor de la deuda (después de que la primera constructora se la vendiese a su vez).



Así, Hormofer se querelló contra Codabe y contra Panriver por beneficiarse mutuamente en prejuicio de sus derechos de crédito y aunque Isabel Pantoja recurrió su imputación a la Audiencia de Málaga alegando desconocimiento, y manteniendo que ella no pudo participar de ningún delito al estar en prisión en ese momento ajena a todo, la Fiscalía acaba de rechazar el recurso de la artista.



Así, según el escrito del fiscal hay indicios de que la sociedad de la tonadillera conocía perfectamente quien era el verdadero acreedor de su deuda, Hormofer, y actuó a sabiendas de que lo perjudicaba, acordando con Cobade, de manera extrajudicial, saldar la deuda con ellos con una quita considerable. Y es que Panriver 56 S.L que debía realemnte 114.000 euros, pagó un total de 62.759, una cantidad notablemente más baja y por la que ahora Isabel Pantoja se enfrenta a tres años de prisión por presunto delito de cooperadora necesaria de Codabe para cometer un delito de insolvencia punible.



La Fiscalía pide para la tonadillera, además de tres años de cárcel, una multa de 18 meses a razón de 20 euros al día y una inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena. ¿Y por qué es Pantoja acusada de ser la cooperadora necesaria de Codabe para el delito de insolvencia punible si ella estaba en prisión y fue su hermano Agustín el encargado de tramitar sus asuntos y pagar esta deuda en concreto durante su condena? Pues porque es ella la administradora única de Panriver 56 S.L., sociedad que ha cometido, presuntamente, este delito que devuelve a la cantante la peor de sus pesadillas y la posibilidad de volver a entrar en prisión, un trauma que, años después, todavía no ha podido superar.