Mujeres exigen justicia y el fin a la violencia de género en Guatemala

Mujeres queman una piñata del presidente de Guatemala Alejandro Giammattei frente al Palacio Nacional, como protesta y para exigir seguridad para las mujeres del país, en la capital. EFE/ Esteban Biba

Guatemala, 7 mar (EFE).- Cientos de mujeres exigieron este domingo justicia por las féminas que han sido asesinadas en Guatemala y también el fin de la violencia de género en el país centroamericano.

Las demandas fueron planteadas durante una marcha denominada "Vivas nos queremos" que se realizó entre la Corte Suprema de Justicia y la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de la capital guatemalteca, en vísperas del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este lunes.

Durante el recorrido, las mujeres llevaron pancartas, fotografías y flores con retratos de los casos de feminicidio que se han perpetrado en Guatemala, entre ellos el de la investigadora criminalística del Ministerio Público (MP-Fiscalía), Luz María del Rocío López Morales, de 25 años de edad, presuntamente asesinada por su esposo el pasado 20 de enero.

También el incendio del Hogar Seguro, registrado el 8 de marzo de 2017, en el cual murieron quemadas 41 niñas en medio de denuncias sobre abusos a su integridad física.

“Las niñas no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan”, decía una pancarta que llevó una mujer, según medios locales.

Tras llegar a las afueras del antiguo Palacio de Gobierno, las manifestantes quemaron una piñata que simbolizaba la figura del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. Además hicieron pintas en paredes y rompieron vidrios de una estación de autobuses municipales.

Las mujeres guatemaltecas demandaron a las autoridades de su país que se castigue a los responsables de los asesinatos y abusos contra las féminas, y exigieron la aprobación de una ley contra el acoso sexual y otra normativa de castración química para los violadores sexuales.

Durante lo que va de este año se han registrado más de 10.500 casos de violencia contra las mujeres en este país centroamericano, según estadísticas del Observatorio de Mujeres del Ministerio Público.

La Fiscalía también señala que de cada diez denuncias que se presentan ante la justicia, tres corresponden a asesinatos de mujeres y niñas.

El año pasado fueron asesinadas 278 mujeres con armas de fuego y 37 con arma blanca, según estadísticas de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

Mientras que en 2019, de acuerdo con ese mismo grupo, fueron asesinadas 407 mujeres con arma de fuego y 72 por heridas de arma blanca.