Misión recomienda trabajar el conteo preliminar de datos electorales en Bolivia

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero (d), habla en una conferencia de prensa junto a la secretaria técnica de la Unión de Organismos Electorales de América (Uniore), Pamela San Martín, hoy, en la sede del TSE en La Paz (Bolivia). EFE/Martin Alipaz

La Paz, 8 mar (EFE).- La ausencia de un sistema de resultados preliminares es la principal observación de la misión de la Unión de Organismos Electorales de América (Uniore) que este lunes entregó su informe sobre los comicios subnacionales que se realizaron el domingo en Bolivia.

Uno de los "pendientes" está en retomar el desarrollo de los sistemas de resultados preliminares capaces de dar un resultados "certeros desde la propia autoridad" electoral, dijo a los medios la secretaria técnica de Uniore, Pamela San Martín, en una rueda de prensa junto al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, en La Paz.

Ese aspecto junto a algunas "cuestiones logísticas" como los accesos a los recintos de votación son los que se tienen que seguir "afinando", mencionó la representante de la misión de Uniore.

No obstante, San Martín valoró que pese a la ausencia de resultados preliminares es "indispensable destacar" que el organismo electoral boliviano haya desarrollado aspectos como "la transparencia, la vigilancia, la participación" en los procesos de escrutinio y recuento de la votación.

La misión de la Uniore llegó a Bolivia el pasado viernes y realizó la labor de observación principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto en las que advirtió una "amplísima participación ciudadana" como la que mostraron los mayores de 60 años, que no estaban en la obligación de votar.

Por su parte, el presidente del TSE mencionó que la participación ciudadana en esta elección ha estado "entre 84 y 85 por ciento" que mostró la "convicción ciudadana" con la democracia y, además, resaltó el "comportamiento ejemplar" de los electores en el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad ante la pandemia de la covid-19.

Un punto en común es el hecho de que en su gran mayoría se ha tratado de una jornada electoral tranquila salvo por algunos hechos en los que se ha quemado material electoral y ante los cuales el TSE ha anunciado que tomará las "acciones legales que correspondan" al tratarse de un "hecho grave".

En las elecciones del domingo se habilitaron a 7,1 millones de votantes para los comicios que designaron a los gobernadores y asambleístas departamentales de nueve departamentos, además de alcaldes y concejales de 339 municipios.

Por ley, el organismo electoral tiene siete días para la presentación de los resultados oficiales de las elecciones después de lo cual se habilitará un nuevo proceso para la votación de segunda vuelta para el 11 de abril.

Esta etapa se habilitará únicamente para las candidaturas a las gobernaciones en las que el primero no haya conseguido más del 50 por ciento de los votos o en los que el primero no haya conseguido el 40 por ciento de respaldo y una diferencia de diez puntos en relación a la segunda candidatura.